A startup portuguesa Rows, que opera no mercado das folhas de cálculo (spreadsheets) e que tem integração com a inteligência artificial da OpenAI, fechou uma ronda de investimento de oito milhões de euros. Em comunicado, divulgado esta sexta-feira, a empresa diz que o financiamento servirá para “tornar as integrações de dados multi-plataforma mais rápidas e simples, continuar a melhorar as funcionalidades de inteligência artificial e expandir a sua presença nos mercados principais, EUA, Reino Unido e Europa”.

A ronda foi liderada pela Indico Capital Partners, gestora independente de capital de risco, e contou com a participação de “prévios investidores”, como a Cherry Ventures, a Accel, a Lakestar ou a Armilar Venture Partners. Humberto Ayres Pereira, CEO da Rows, afirma estar “muito contente” pelo fecho do investimento e avança que a direção da empresa passará a contar com Cristina Fonseca, empreendedora que cofundou a Talkdesk.

Por sua vez, Stephan Morais, fundador da Indico Capital Partners, destaca que este investimento é “o primeiro” de um novo fundo de 70 milhões de euros da gestora que tem como “principal subscritor o Banco de Fomento, ao abrigo da linha de venture capital”. “Estão subscritos desde já 57,5 milhões dos 70 milhões [de euros], podendo vir a receber mais investidores até este limite. Este fundo dedica-se a empresas de software portuguesas, investimentos até cinco milhões de euros direcionados a empresa certificadas pela agência nacional de inovação com forte atividade em R&D [Research and development]”, acrescenta, citado em comunicado.

Fundada em 2017 por Torben Schulz e Humberto Ayres Pereira, a Rows diz ter como objetivo “revolucionar a forma como as pessoas utilizam as folhas de cálculo”. Para isso, fornece aos clientes “uma importação de dados veloz, um analista de inteligência artificial que ajuda a extrair lições dos dados e funcionalidades de partilha colaborativa” que tornam as folhas de cálculo “mais eficientes e potentes”.

O financiamento anunciado esta sexta-feira chega depois de a empresa ter fechado uma “mini-ronda” em 2022, cujo valor não foi divulgado, mas que, segundo disse o CEO ao Observador aquando do anúncio da integração da tecnologia da OpenAI, ajudou a empresa a atingir um total de “27 milhões de dólares” levantados. Para esse valor ‘contaram’ também os 14 milhões de euros que captou em 2021.