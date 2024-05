A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quinta-feira um cidadão estrangeiro, no Seixal (distrito de Setúbal), sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades do Brasil, anunciou hoje o órgão de polícia criminal.

De acordo com a nota da PJ, o homem, de 35 anos, tinha sido condenado a uma pena de nove anos de prisão por homicídio, apesar de se encontrar “em situação regular em território nacional”, para onde veio há cinco anos com a respetiva família.

“Os factos ocorreram em 2014, numa cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. O detido conduzia um motociclo, quando foi mandado parar numa operação policial. Como não tinha carta de condução e tinha ingerido bebidas alcoólicas, fugiu a alta velocidade, assumindo uma condução perigosa, inclusive em contramão. No decurso da fuga, atropelou um outro homem que passava na rua, levando à sua morte”, pode ler-se no comunicado.

A detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, tendo o detido sido presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiu aplicar prisão preventiva enquanto aguarda pelo processo de extradição para o Brasil.