O governo japonês emitiu, esta segunda-feira, um aviso de emergência para que os residentes no sul do país se protejam da possível ameaça de um míssil norte-coreano. Segundo a Reuters, a informação surgiu através do sistema de radiodifusão J-Alert, enviando o aviso aos residentes da prefeitura de Okinawa, no sul do país.

O alegado lançamento ocorreu depois de a Coreia do Norte ter notificado o Japão de um plano de lançamento de um satélite militar até 4 de junho, colocando a região em alerta máximo.