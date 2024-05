Uma pessoa morreu depois de ser sugada pelo motor de um avião da companhia aérea KLM na pista do aeroporto de Amesterdão. Segundo a Sky News, o avião tinha como destino Billund, na Dinamarca, e a notícia da morte foi confirmada pelo aeroporto e pela Polícia Real Militar.

“Houve um terrível acidente em que uma pessoa acabou num motor de um avião”, confirmou o aeroporto numa partilha através das redes sociais, estendendo as condolências aos familiares da vítima.

Vandaag is er een afschuwelijk incident geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien. De Koninklijke Marechaussee voert momenteel onderzoek uit. https://t.co/G7QD0Ihevl — Schiphol (@Schiphol) May 29, 2024

De acordo com um funcionário do aeroporto, o acidente ocorreu quando o avião estava a ser rebocado. Uma vez que a pessoa foi sugada para dentro do motor, indica que este estaria ligado, sinal de que a aeronave se preparava para descolar.