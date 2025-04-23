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Trump critica Kiev por não reconhecer soberania russa da Crimeia. Zelensky relembra posição anterior dos EUA de Trump

Este artigo tem mais de 1 ano

Trump acusou Zelensky de fazer "declarações inflamatórias" que afetam negociações de paz. Zelensky lembrou posição do secretário de Estado de Trump, em 2018, em que defendia a posição de Kiev.

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Zelensky "pode ter paz ou pode lutar por mais três anos antes de perder o país todo", acusou Trump

SAMUEL CORUM / POOL/EPA

Zelensky "pode ter paz ou pode lutar por mais três anos antes de perder o país todo", acusou Trump

SAMUEL CORUM / POOL/EPA

As últimas horas do conflito na Ucrânia ficaram marcadas pelas declarações dos líderes dos EUA e da Ucrânia sobre a Crimeia. Primeiro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, criticou as declarações do homólogo ucraniano, nas quais negou reconhecer a soberania russa na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

“Ninguém está a pedir a [Volodymyr] Zelensky que reconheça a Crimeia como território russo, mas se ele a quer, por que não lutou por ela há 11 anos, quando foi entregue à Rússia sem um tiro disparado?”, escreveu Donald Trump, numa mensagem na rede Truth Social esta quarta-feira.

Na mesma rede, Trump acrescentou que “esta declaração é muito prejudicial para as negociações de paz com Rússia”, lembrando que a decisão foi tomada durante o mandato do antigo Presidente norte-americano Barack Obama e que “nem é um ponto em discussão”.

O Presidente norte-americano acrescentou que “declarações inflamadas como a de Zelensky” estão a dificultar a resolução da guerra. “A situação da Ucrânia é terrível. Ele pode ter paz ou pode lutar por mais três anos antes de perder o país todo“, escreveu Trump, deixando um aviso ao homólogo ucraniano.

Em resposta, Zelensky relembrou uma posição anteriormente tomada pelos EUA, no meio de agradecimentos aos norte-americanos e aos aliados europeus pelos esforços diplomáticos tidos na reunião entre representantes dos estados em Londres.

Juntamente com a publicação, o líder ucraniano partilhou uma imagem da declaração feita em 2018 de apoio à soberania ucraniana da península do Mar Negro feita pelo secretário de Estado de então, Mike Pompeo, que representava a primeira administração Trump.

“A Ucrânia atuará sempre em conformidade com a sua Constituição e estamos absolutamente seguros de que os nossos parceiros, em especial os EUA, atuarão em conformidade com as suas decisões firmes“, atirou o Presidente ucraniano.

Na terça-feira, Zelensky já tinha excluído qualquer cedência de território ucraniano à Rússia em qualquer acordo, antes do encontro desta quarta-feira, que teve lugar em Londres. “Não há nada para falar. É a nossa terra, a terra do povo ucraniano“, afirmou Zelensky.

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O reconhecimento da Crimeia como território russo surgiu como uma das opções que a Ucrânia terá provavelmente de aceitar em troca de um acordo de paz para pôr fim à guerra que começou em fevereiro de 2022.

O Presidente dos EUA tem insistido que, se ele tivesse chegado à Casa Branca em 2020, a guerra na Ucrânia nunca teria acontecido e que o mais rápido processo de paz para este conflito passará sempre pela mediação dos Estados Unidos.

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