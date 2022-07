Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

E se, de repente, milhares de professores tivessem de ser promovidos e aumentados? Bruxelas deixou claro: se Portugal não cumprir a lei, arrisca-se a ver a questão resolvida no Tribunal de Justiça da União Europeia. Os direitos dos professores contratados estão a ser violados, acusa a Comissão Europeia, e é preciso repor a legalidade e acabar com a discriminação. Como? Ou arranjando uma justificação satisfatória para lhes pagar menos e não contar o seu tempo de antiguidade ou garantir a igualdade de tratamento a todos os professores, seja qual for o vínculo laboral, explicou fonte de Bruxelas.

Uma nova resposta do Governo é esperada até 15 de setembro, disse fonte oficial da Comissão Europeia ao Observador, depois de a primeira justificação enviada pelo Ministério da Educação ter sido insatisfatória. O procedimento de infração contra Portugal foi instaurado em novembro de 2021, sendo dado ao país dois meses para responder. Agora, a Comissão volta ao ataque, diz que a resposta não convence, como noticiou o Público na semana passada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.