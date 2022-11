“Quero começar agradecendo aos 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último domingo.”

Quarenta e oito horas depois, dois minutos de discurso sem direito a perguntas. Em primeiro lugar, um agradecimento aos eleitores brasileiros que foram às urnas numa tentativa de manter o atual Presidente do Brasil — o que significa que, pelo menos, dá como válida a votação que teve; depois, o silêncio com significados subentendidos: Jair Bolsonaro não assumiu de forma clara a derrota e não disse o nome de Lula da Silva. Não há nenhuma expressão usada pelo ainda chefe de Estado brasileiro que possa soar a um envio de parabéns ao adversário que o derrotou e, ao que tudo indica, continua sem ligar ao próximo Presidente do Brasil, como é habitual. Por outro lado, nada do que disse revela que Bolsonaro tenha intenções de contestar os resultados.

“Os movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas são sempre bem-vindas , mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de património e cerceamento do direito de ir e vir .”

Um dos momentos mais esperados do discurso chegou logo na segunda frase, com uma reação de Jair Bolsonaro aos protestos que têm marcado os últimos dois dias no Brasil, com várias estradas bloqueadas por alguns dos seus apoiantes. Apesar de entender e até validar os motivos — ao dizer que está em causa um “sentimento de injustiça” relativamente aos resultados —, não demorou a distanciar-se e até a contra-atacar a esquerda: os manifestantes estão a agir, aos olhos de Bolsonaro, como quem é de esquerda e “prejudica a população”. Contudo, não é claro a pedir que os manifestantes saiam das ruas e nunca faz um pedido claro para uma mudança de atitude que permita atenuar o ambiente que se vive nas ruas do Brasil.

“A direita surgiu de verdade no nosso país. A nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formámos várias lideranças pelo Brasil. Os nossos sonham seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso.”

