5 respostas sobre a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau

Tantas reviravoltas explicam-se, em parte, pela ligação próxima entre o narcotráfico e os responsáveis militares da Guiné-Bissau, descritas em pormenor num relatório da Global Initiative, que aponta até “paralelos” entre a situação de 2012 e a tomada de poder por Sissoco Embaló em 2020 — mas já lá vamos.

Se dúvidas houvesse sobre as ligações de militares guineenses ao narcotráfico, dissiparam-se com a detenção de Na Tchuto no ano seguinte por investigadores norte-americanos. O Departamento do Tesouro já o apontava como uma das figuras militares do país envolvidas no tráfico de droga desde 2010, de acordo com o Público.

Ficou em prisão preventiva nos Estados Unidos, declarou-se culpado de ter traficado droga com destino a esse país em 2014 e foi condenado dois anos depois a quatro anos de prisão, sendo libertado ao fim de um ano por já ter cumprido quase toda a pena em preventiva. O Voice of America relatou a sessão em que foi condenado: “Não tenho muito a dizer, a não ser que sinto muito pelos meus atos”, disse Na Tchuto perante o tribunal, que lhe aliviou a pena por ter colaborado com as autoridades.