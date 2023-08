O Mundial de 2023 prometia escrever uma nova página no futebol feminino à escala global. Com um número inédito de 32 seleções participantes, a competição tinha o objetivo de chegar aos quatro cantos do mundo. À custa disso, descobriram-se sítios onde o futebol jogado por homens tem menos força do que o futebol praticado por mulheres, como o caso de uma das seleções organizadoras da edição deste ano, a Austrália. As expectativas parecem ter sido superadas. O recorde de espectadores nos estádios foi rapidamente batido e a competição gerou um novo registo de 570 milhões de dólares (525 milhões de euros), mas, além dos números, o Mundial deu a descobrir novos talentos ao mesmo tempo que serviu de festa de despedida para outros. Portugal saiu com um desejo transversal ao futebol feminino: “Continuem a dar-nos a mão”.

A história da geração de ouro do futebol feminino português

A estreia de Portugal na competição fez-se com uma convocatória que oscila entre os 20 anos de Kika Nazareth e os 35 de Carolina Mendes. A Seleção Nacional foi ao Mundial com seis jogadoras acima dos 30 anos e com cinco com 23 ou menos. Feito este reconhecimento, percebe-se que a equipa escolhida por Francisco Neto evolui a duas velocidades. Algumas jogadores encaminham-se para o final de carreira e dificilmente vão ter uma nova oportunidade de participar num Mundial, outras fazem parte do futuro e devem continuar a ser escolhas habituais do selecionador nacional nas próximas convocatórias.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.