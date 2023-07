Foi uma das surpresas de um verão de Campeonato do Mundo: Megan Rapinoe, aos 38 anos e com dois Mundiais no palmarés, vai terminar a carreira no fim da temporada de clubes dos EUA. Ou seja, vai despedir-se da seleção norte-americana, das grandes competições e da legião de fãs que conquistou ao longo do tempo na Austrália e na Nova Zelândia, no Mundial que começa já na próxima quinta-feira.

Para trás fica o joelho no chão durante o hino nacional em 2016, os bate boca públicos com Donald Trump em 2019 e a igualdade salarial no futebol norte-americano alcançada em 2022. Para a frente fica a promessa de que nunca irá parar de lutar por tudo aquilo em que acredita. Megan Rapinoe é a figura maior de uma seleção dos EUA que está em pleno processo de renovação, tal como ela – e que vai defrontar Portugal na última jornada da fase de grupos do Mundial, no dia 1 de agosto (8h).

