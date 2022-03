A família que fugiu da guerra e abriu os braços a outros que não param de chegar

Uma cama para seis e um teto que abriga 15 pessoas

O casal de Irpin tem posto em prática, porém, um gesto ainda mais altruísta. Quando perceberam que a cidade de Lviv estava a ser inundada de refugiados que fugiam da guerra e não tinham onde ficar, decidiram abrir o apartamento que alugaram a quem precisasse. Natalia faz publicações no Facebook e no Instagram e contacta com as pessoas. Rostyslav vai buscá-las à estação de comboios ou aos carros. Na última noite, dormiram 15 sob o mesmo teto; há dois dias, eram 18.

Natalya e Sergei são duas das pessoas que beneficiaram da ajuda do casal de Irpin. Nativos de Kherson, a mesma cidade dos pais de Natalia, fugiram há uns dias sem plano definido com o filho de 11 anos. A família ficou para trás. O pai de Natalya juntou-se às forças de defesa civil da cidade, mas estas foram desmanteladas perante o avanço cada vez maior dos russos. “Disseram-lhes que eles eram possíveis alvos e por isso mandaram-nos ficar em casa”.

Conduziram durante 30 horas, em filas que avançavam a menos de 10 quilómetros por hora. “As faixas estavam todas ocupadas, quebrámos todas as regras de trânsito… Mas o que é que isso interessa agora, não é?”, comenta Natalya com o Observador, soltando um riso nervoso. “Tínhamos medo de ficar presos no meio do nada, sem combustível nem comida”. O destino inicial era um alojamento em Lviv que não dispunha de aquecimento — até que Natalya viu a informação da homónima e mudou o plano. “Temos muito que lhes agradecer”, diz a jovem de Kherson. Na noite em que chegaram, dormiram com Natalia, Rostyslav e a filha mais velha destes — todos na mesma cama de casal.