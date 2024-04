A fuga de Benjamim

O Futuro Foi Cancelado, noutro exemplo, é uma canção mais politizada que acaba por refletir a atualidade política e social. “É das letras mais recentes que fiz e tem tudo a ver com o que estamos a viver hoje em dia. O disco tem uma atualidade enorme do ponto de vista político. O que temos agora estava anunciado, é um bocado a nossa trajetória. É indiscutível que estamos a viver tempos que apresentam grandes desafios. Hoje em dia existe uma luta ideológica, estamos a assistir a um regresso das ideias de ditadura, falamos de guerra na Europa de uma forma que nunca imaginei que fôssemos falar há uns anos. Essa ideia esteve sempre presente no disco, ele também nasce deste inconformismo.”

AS BERLENGAS nasce desse lugar de desilusão. “Pode ser pessoal, coisas que aconteceram; mas também uma desilusão ideológica, política, histórica. O disco aborda a ideia de divisão. A ilha e a viagem são uma fuga, e esta pessoa que vai a nado até à ilha e descobre outras pessoas que já lá estavam mas que também chegaram à ilha… É descobrires que na ilha, o sítio para o qual fugiste, mesmo que fujas vais encontrar uma réplica daquilo que é uma sociedade. E mesmo na ilha as pessoas estão divididas, não concordam, andam à pancada e também se apaixonam. Por muito que fujas e te escondas, por muito que finjas, todas as coisas que acontecem no mundo real também estão lá.”

[o vídeo de “As Berlengas (parte 1)”, o primeiro tema do novo álbum a ser revelado:]

Mas também há otimismo, como se pode descobrir, por exemplo, em À Partida. “Apesar de tudo, acredito que é possível dar voltas às coisas, que é possível batermo-nos para que o mundo seja melhor, para fazer com que o amor triunfe. Precisamos de conviver, de amizade, de nos abraçar, de nos juntar, porque estamos cada vez mais separados, cada um no seu canto.”

Para Benjamim, esta fuga artística representou a terapia que acabou por não fazer. “Acredito mais em resolver as coisas na vida real, mas a música para mim tem este lado de terapia. Imagino que são as coisas que eu diria ao meu terapeuta. Por exemplo, este disco também tem luto. A Constelação Alice é uma música sobre perda, é um bocado a ideia de deixar uma constelação para esta pessoa que já está noutro mundo.”

[o vídeo de “Atrás da Barricada”:]

E existe humor. Num disco especialmente longo, com 20 faixas, Benjamim quis incluir um “cabo das tormentas” musical em forma de Rochedo (Ilhéu Maldito). “Estás quase a chegar ao final do álbum e ainda levas com aquilo, aquela coisa meio árida e com melodias muito tortas que se somam a outras ainda mais tortas e começas a criar ali um caos que é uma grande fritura para a cabeça. No fundo é uma piada: vamos ver quem é que passa à frente esta música e quem é que aguenta ouvir este cabo das tormentas.”

A ideia de ser um álbum “grande de mais”, que até integrou outros temas que ficaram pelo caminho, tem a ver com um certo “gesto de provocação”. “Há aqui humor, o facto de não existirem canções pop. As que são mesmo curtinhas não dão para passar na rádio, as que dão são sempre demasiado longas. Tem um lado de estarmos presos aos 15 segundos do Reels e do TikTok e eu querer uma cena que não caiba nesse formato. Estamos presos ao não dar atenção a nada e os discos já não interessam, às tantas já nem os músicos fazem discos com grande convicção e para mim o formato álbum, artisticamente, vai sempre fazer sentido.”

Um espetáculo que também pretende ser uma fuga

Ao vivo, o espetáculo de AS BERLENGAS, que ganha vida primeiro no Teatro Maria Matos e depois pelos palcos do país fora — com destaque para o Vodafone Paredes de Coura, onde Benjamim irá atuar a 16 de agosto —, é em si mesmo também uma performance. Não será um concerto normal do artista, a intercalar os novos temas com outros do seu reportório, que de um cerne mais folk tem vindo a ganhar contornos eletrónicos cada vez mais proeminentes.