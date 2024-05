Uma sondagem realizada pelo instituto IPESPE e pela Duplimétrica, publicada esta terça-feira pela CNN Portugal, mostra que o nome do antigo primeiro-ministro, António Costa, é o favorito para as eleições presidenciais de 2026. Um total de 17% dos inquiridos dizem que votarão no ex-secretário-geral do PS.

Segue-se, com 13% das intenções de voto, António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas e que cumpre mandato até dezembro de 2026. Com as mesmas intenções de voto está o antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho.

Com 10% das intenções de voto está o almirante Henrique Gouveia e Melo, seguindo-se vários potenciais candidatos da área da direita: o ex-presidente do PSD, Luís Marques Mendes (7%), o ex-líder do CDS-PP, Paulo Portas (5%), o ex-primeiro-ministro, Durão Barroso (5%) e ainda o presidente do Chega, André Ventura (5%).

À esquerda, o governador do Banco Portugal, Mário Centeno, angaria 5% das intenções de voto. A antiga candidata presidencial Ana Gomes angaria 3% das intenções de voto e a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, fica-se pelos 2%.

Segundo a sondagem, 42% dos inquiridos socialistas votariam em António Costa, 18% em António Guterres e 12% em Henrique Gouveia e Melo. Já entre os eleitores da Aliança Democrática, 26% votariam em Passos Coelho, 16% em Marques Mendes e 13% em Paulo Portas. Além disso, os eleitores do Chega preferem André Ventura (35%) a Pedro Passos Coelho (25%).

Esta sondagem contou com 800 entrevistas e foi realizada entre 6 a 13 de maio de 2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3,5 pontos percentuais.