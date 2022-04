Na estreia com sindicatos, Mariana Vieira da Silva manteve-se porta-voz de Costa e prometeu "mais negociações do que reuniões"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na primeira reunião como titular da pasta da Administração Pública, que deixou de ter um ministério próprio, Mariana Vieira da Silva ecoou a posição de intransigência que o Governo tem adotado no que toca ao aumento dos funcionários públicos: o Executivo não vai além dos 0,9% já em vigor desde janeiro, mesmo apesar dos apelos dos sindicatos da função pública para que fosse mais longe por causa da inflação.

Com as estruturas sindicais, Vieira da Silva tinha a lição estudada e coordenada com os colegas de Governo, que têm justificado a manutenção dos 0,9% com a inflação do ano passado — já Fernando Medina, o novo ministro das Finanças, tinha dito durante a apresentação da proposta de Orçamento do Estado, que era preciso conter a “espiral inflacionista”. A argumentação do Executivo tem sido a de que subir salários, para aumentar o poder de compra (ou até mantê-lo), contribui para a escalada da subida dos preços, que é preciso conter.

Essa linha foi a seguida por Mariana Vieira da Silva nas reuniões desta quarta-feira. “Agora o novo Governo vem dizer que 0,9% é uma atualização que mantém, e que tem como objetivo conter a inflação. Ou seja, é pedido aos trabalhadores públicos e, por arrastamento, aos restantes trabalhadores que da sua remuneração contenham um pouco a inflação”, resumiu aos jornalistas Helena Rodrigues, líder do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), a primeira estrutura a reunir com o Governo. Uma estratégia que considera errada e que levará à perda real dos rendimentos na ordem dos 3%, calcula.

Já José Abraão, da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), diz que saiu “triste” da reunião, lamentando o “culto do défice” e que a função pública vá voltar a perder poder de compra, no que considera ser uma “política de estagnação salarial”. E a Frente Comum admitiu mesmo avançar para “formas de luta”, se for essa a decisão do secretariado, que vai reunir este mês.

Mas a inflação não foi o único argumento usado para justificar a não atualização suplementar dos salários. Vieira da Silva apontou ainda as medidas em marcha para mitigar o aumento dos preços, nomeadamente no que toca aos preços dos combustíveis, e diz que há outras formas de subir salários, como através das progressões e das promoções que vão continuar em vigor. “Todos os passos que são dados têm de ser sustentáveis no tempo“, defendeu.

Uma ministra mais alinhada com o Governo e diferente de Alexandra Leitão

Dentro da reunião, várias fontes que há anos acompanham as negociações entre sindicatos e Governo dizem ao Observador que Mariana Vieira da Silva não desafinou do discurso do Executivo — aliás, repetiu a ideia de que iria cumprir o programa do Executivo. A perceção é de que a ministra não vai fincar o pé às vontades das Finanças e do próprio primeiro-ministro quando, e se, for hora de discordar.

Apesar de Vieira da Silva ser mais próxima de António Costa do que era Alexandra Leitão, a anterior ministra da Administração Pública, uma fonte sindical não tem a convicção de que a nova governante vá ter mais poder para influenciar decisões no que toca à função pública.“A senhora ministra referiu mais do que uma vez: ‘O senhor primeiro-ministro disse; o senhor ministro das Finanças disse‘”, aponta a mesma fonte.