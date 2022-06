Preços altos são jackpot para as empresas de energia? Quem está a ganhar mais com a crise energética

Apesar de reconhecer os tais lucros, Andy Brown desvalorizou o efeito de um imposto sobre os mesmos. A maior parte do dinheiro que a Galp faz não é em Portugal e, diz, já “somos muito taxados nos países onde estamos”. Na refinação e distribuição que está em Portugal, a Galp faz pouco dinheiro e já é taxada — portanto, se avançar um imposto, “não é algo de que Portugal possa beneficiar muito”.

O Observador foi atrás desses lucros da Galp para perceber onde são gerados e que caminho percorrem até chegar à casa-mãe e em que parte deste circuito são taxados.

A produção de petróleo e gás no Brasil é a principal fonte de ganhos inflacionados pela alta dos preços. As concessões de exploração de petróleo seguem duas formas de remuneração ao concedente (o Estado ou a empresa estatal do país). Uma é por via de taxas fixas progressivas que vão aumentando à medida que aumenta a produção e podem chegar aos 40% na fase de maturidade, às quais é somado um royalty de 10%. Neste cenário, metade das receitas da venda do petróleo extraído fica com o concedente. Outro modelo é o da partilha de ganhos em que na fase de leilão o concessionário oferece uma percentagem e ganha quem der mais. Pode ser mais ou menos favorável para as empresas.

As concessionárias partilham o investimento e a produção, mas não a venda. Essa é dividida por cargas em função da participação de cada empresa num consórcio. Se a companhia tiver 20% do bloco terá direito à receita de 2 em cada 10 cargas.

As receitas e os lucros gerados com a venda desse petróleo são captados pela empresa local da concessionária, no caso da Galp este negócio é partilhado em 30% com a empresa estatal chinesa Sinopec. Portanto, a Galp recebe 70% de uma percentagem de pelo menos 50% das receitas que lhe cabem na venda do petróleo e gás de cada concessão em função da participação acionista.

A empresa no Brasil paga imposto sobre os lucros no país onde está sediada, segundo confirma ao Observador a Galp. “A tributação dessas empresas, quer seja sobre a sua produção ou sobre os seus resultados, é efetuada nos próprios países onde estes são gerados. Conforme a demonstração de resultados consolidados da Galp recentemente divulgada, a taxa implícita de imposto no primeiro trimestre de 2022 foi superior a 70%.” É já depois de tributados que estas empresas enviam para a casa mãe os lucros por via de dividendos. Quando estes chegam à casa-mãe não voltam a ser taxados porque existe um acordo para evitar a dupla tributação entre os dois países.

Porque que passam pela Holanda?

Mas no caso da Galp o circuito não é direto. Há uma triangulação que passa pelos Países Baixos, onde a Galp detém várias empresas que pelo nome parecem um espelho das empresas de exploração e produção em cada geografia. Para além da Galp Energia Exploração e Produção, há a Galp Sinopec Brazil Services (70%), a Galp Exploração e Produção Brazil, a Petrogal Brasil, a Galp East Africa, a Galp Energia Bloco 2 Angola, a Galp Energia Rovuma (gás de Moçambique), etc.

Uma consulta ao relatório e contas permite confirmar que é através da Galp Energia Exploração e Produção BV (Países Baixos) que pelo menos uma parte dos lucros do negócio de exploração e produção chegam à casa mãe em Lisboa através de dividendos que em 2021 foram de 226,4 milhões de euros e que em 2020 tinham sido de 195,6 milhões de euros.

Fonte oficial da Galp explica que as empresas brasileiras e africanas são detidas por holdings sediadas nos Países Baixos, “em parte fruto das parcerias que fomos construindo ao longo dos anos com diversos parceiros internacionais”. A petrolífera garante que a “determinação da localização das nossas operações não deriva de razões fiscais mas sempre de um racional de negócio. Ainda assim, é de referir que a tributação sobre as empresas e dividendos nos Países Baixos é similar à de Portugal, sendo todavia reconhecida a estabilidade do regime legal em geral nos Países Baixos, e do regime fiscal em particular”. E acrescenta que a “tributação dessas empresas, quer seja sobre a sua produção ou sobre os seus resultados, é efetuada nos próprios países onde estes são gerados. Conforme a demonstração de resultados consolidados da Galp recentemente divulgada, a taxa implícita de imposto no primeiro trimestre de 2022 foi superior a 70%.”

A Galp refere ainda que “os dividendos recebidos nos Países Baixos são em grande medida reinvestidos – por exemplo, o desenvolvimento em curso em Moçambique tem sido suportado por dividendos oriundos do Brasil, mas quando recebidos nos Países Baixos já foram sujeitos a tributação no país de origem dos rendimentos (in casu no Brasil).”

A razão da Holanda ↓ Mostrar ↑ Esconder O motivo principal para as empresas portuguesas terem criado subsidiárias na Holanda é de natureza fiscal, confirmam os fiscalistas ouvidos pelo Observador. A grande vantagem dos Países Baixos ficou contudo diluída após a reforma do IRC de 2013 que instituiu a participation exemption. Este regime permite evitar a dupla tributação isentando do pagamento de impostos os dividendos sobre participações de pelo menos 10% numa sociedade que seja detida por mais de um ano. Ainda assim, os maiores grupos empresariais portugueses mantêm subsidiárias naquele país porque oferece uma maior estabilidade fiscal do que Portugal e também para facilitar o acesso aos mercados financeiros.

As apresentações aos investidores da Galp mostram o potencial de ganho para a empresa em resultado da valorização do petróleo. A cada subida de 5 dólares por barril corresponde um crescimento de 160 milhões de euros no EBITDA e a cada variação de 1 dólar nas margens de refinação o impacto positivo para a empresa é de 90 milhões de euros. E quando comparado com o custo de produção, o preço de venda ainda parece mais exorbitante. Mas é preciso notar que esta é uma atividade que exige sempre muito investimento que nem sempre traz retorno, porque também envolve muito risco.

Não é surpresa que as petrolíferas e as produtoras de gás natural se encontrem do lado dos lucros extraordinários. Mas este é também um momento marcado por um alto risco e qualquer empresa pode ser apanhada do lado errado da curva, como sublinhou o presidente da Galp. Em 2021, a empresa teve de gerir falhas nas entregas do gás que estava a receber de fornecedores como a Nigéria e ir a mercado cobrar essa falta com produto mais caro cujo preço não conseguiu passar para os clientes. O que pode voltar a acontecer este ano.

EDP com prejuízos. A conjuntura e a seca não explicam tudo

A EDP, que durante anos teve lucros anuais de mil milhões de euros, entrou no vermelho nos primeiros três meses do ano. E apesar de o presidente executivo, Miguel Stilwell de Andrade, ter dito aos analistas que esperava regressar aos resultados normais no final do ano, isso vai depender de vários fatores. E nem todos são controlados pelos gestores da elétrica.

O clima é uma variável determinante para uma empresa exposta à energia renovável e não há elemento mais difícil de controlar do que a água, num país com secas cada vez mais frequentes. A queda da produção hídrica nos primeiros meses do ano mais secos do século foi uma das razões invocadas pela EDP para explicar o mau arranque de 2022. Mas este argumento só conta uma parte da história. Já houve secas longas no passado e isso não arrastou a EDP para os prejuízos. Porque é diferente desta vez?