Paulo Raimundo tem a “a agenda de uma estrela de rock”. Mariana Mortágua desdobra-se em feiras e manifestações a conversar com as pessoas “sem barreiras de segurança”. Raimundo quer falar de Habitação e do salário que não estica. Mortágua também, e para ser ouvida conta com mais umas centenas de militantes que se filiaram desde que coordena o Bloco de Esquerda. Os novos líderes da esquerda portuguesa andam no terreno a preparar as respetivas estreias em rentrées, com prioridades políticas parecidas e um objetivo: reapresentarem-se como oposição e alternativa ao PS (e ganharem atenção, popular e mediática, que não têm tido e que lhes garanta alguma eficácia nesse caminho).

Seja na Festa do Avante, que acontece no fim de semana de 1, 2 e 3 de setembro e onde Paulo Raimundo discursará pela primeira vez, ou no Fórum Socialismo, onde Mariana Mortágua terá, de 8 a 10 de setembro, a companhia dos ex-líderes Francisco Louçã e Catarina Martins, a esquerda tem uma extensa lista de tarefas na sua agenda para uma rentrée exigente.

Desde logo, para ambos os partidos este será o lançamento de mais um ano de contestação social — e já estão em preparação várias manifestações sobre temas como a Habitação ou o aumento do custo de vida. As ruas continuam, assim, a ser a forma que a esquerda escolhe de combater a maioria absoluta do PS, num momento em que vê a sua influência reduzida nas ruas e nas televisões.

