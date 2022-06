A revolução dos 15 minutos. Que empresas são estas que estão em todo o lado e prometem entregas à velocidade da luz?

Mas neste setor, até as gigantes vacilam. E alimentam as dúvidas sobre a viabilidade dos negócios. Na última semana de maio, a Getir anunciou, num comunicado interno citado pelo site especializado TechCrunch, o despedimento de 4.500 trabalhadores, o equivalente a 14% do total dos colaboradores da empresa. Ao mesmo tempo, suspendeu os seus planos de crescimento, e vai avançar para o corte de custos com publicidade, marketing, promoções e descontos, que nos últimos anos contribuíram para criar a identidade da empresa junto dos consumidores.

O anúncio não apanhou de surpresa os conhecedores do mercado. Pedro Vasconcelos lembra que a Getir é “muito bem estruturada e já provou que consegue fazer dinheiro”, e até é das empresas que “está mais bem posicionada para continuar a operar”. Mas olhando para o mercado como um todo, tem dúvidas sobre a sobrevivência de algumas marcas. “Estas empresas tiveram um crescimento muito rápido, porque tiveram uma tração muito grande por parte dos consumidores, e os fundos de capital de risco, muito focados no crescimento a todo o custo, acabaram por investir quantias a que não estamos acostumados em negócios que ainda não tinham tido tempo para provar o seu valor”, resume.

“Agora, com o mercado a ajustar, as empresas que foram inflacionadas acabaram por levar o choque do mercado, não valem assim tanto. Não conseguem suportar uma estrutura de trabalhadores tão grande e ajustam-se, fecham mercados, despedem colaboradores. O que se diz é que hão de vir mais despedimentos”, antecipa. O líder da Batch recusa, ainda assim, falar em ‘bolha’. “Se calhar é um mercado que ainda não vale tanto como se pensou, mas não lhe chamaria bolha. Aconteceu o mesmo com a Uber ao início, mas acabou por encontrar o seu espaço. Ajustou-se no ecossistema da sociedade. Com estes serviços será igual. Mas houve, de facto, uma especulação grande em torno delas”.

“No início, o crescimento espetacular destas empresas era algo muito prometedor do ponto de vista do retorno. O foco esteve em muito crescimento nos últimos dois anos, com grandes investimentos, rondas de investimento muito sérias. Mas desde janeiro, as tecnológicas têm sido castigadas. Hoje a tónica está mais na rentabilidade. Em rentabilizar os investimentos em marketing para os negócios entrarem finalmente na rota do EBITDA positivo e tranquilizarem o investidor, provarem que isto não é só uma promessa”, acrescenta Gonçalo Rebelo de Almeida.

Um negócio que “só funciona em escala”

Para garantir um negócio rentável, o que várias empresas fazem é cobrar os produtos acima do preço do supermercado e acrescentar uma taxa de entrega, que ronda os dois euros. “Onde as empresas têm de rentabilizar é ao garantir o número máximo de entregas por hora e por estafeta. Por isso é que o estafeta só pode ir até x quilómetros”, aponta o CEO da Batch. Para isso, é preciso ter várias pequenas ‘lojas escondidas’ espalhadas pelas cidades, para conseguirem cobrir a cidade toda no mínimo de tempo possível. Não é um negócio fácil, sentenciam os especialistas. E, por isso, nem todos conseguem aguentá-lo durante muito tempo. Não surpreendem, por isso, os anúncios frequentes de aquisição de empresas por parte de outras maiores. “Sem dúvida que é um negócio que só funciona em escala”, defende Pedro Vasconcelos.

Recentemente a Getir comprou duas concorrentes, a britânica Weezy e a espanhola Block. “Há alguns operadores muito grandes, muito bem financiados, que podem dominar o investimento em marketing, e operadores mais pequenos que têm dificuldade em ter uma notoriedade semelhante, pelo que a tendência será para consolidação do mercado”, diz o CEO do Mercadão. “O negócio é exigente, como tudo o que é retalho alimentar. As margens são baixas, não é como a moda ou a joalharia. Para ter escala, não se pode ter mil concorrentes. Faz sentido crescer, por um lado, organicamente, mas também por aquisições. Com escala, o negócio torna-se sustentável. É difícil um negócio ser duradouro” neste setor, ressalva.

Milana Dovzhenko, CEO da portuguesa Bairro, conhece bem esta realidade. Confessa que já teve “conversas” com praticamente todas as grandes empresas que operam na Europa nesse sentido, mas ainda não chegou o momento da aquisição. Nem sabe se alguma vez chegará. “Acreditamos que o nosso talento e potencial é forte e diferenciador. As consolidações acontecem, são saudáveis e inevitáveis, mas o importante é perceber quem será o líder do mercado. Liderar um negócio de retalho alimentar a partir de outro país é muito complicado”, conclui, sem adiantar quais as perspetivas da empresa para o futuro próximo.

Tal como os restantes especialistas, Milana rejeita que exista uma “guerra” pelo mercado nacional. “Portugal é um mercado por criar. A guerra está a acontecer em mercados líderes como Alemanha, França, EUA. São os chamados tier 1 market, nós somos um mercado virgem. Estamos na fase de educar o consumidor”, resume. E é secundada por Gonçalo Rebelo de Almeida. “O nosso cenário é menos agressivo do que noutras geografias, porque é um mercado mais pequeno, não é tão impactante nas contas das grandes empresas e nos objetivos como mercados como Alemanha ou Espanha”. Mas possíveis candidatos não faltam.

Gorillas em Portugal: um plano que ficou pelo caminho

Uma das gigantes mundiais que anda a calcorrear terreno é a Gopuff. Nascida e criada nos Estados Unidos em 2015, já marca presença no Reino Unido, lançou-se em França em março e está em pré-lançamento em Madrid. Planos para chegar em Portugal no curto prazo não existem, revela a empresa ao Observador. “Mas temos a ambição de nos tornarmos uma empresa verdadeiramente global”, diz a mesma fonte oficial. Para já, a Gopuff diz-se “focada em aprofundar a presença no Reino Unido e em França”.

Aquela que é considerada uma das empresas pioneiras no mercado das entregas super rápidas nasceu quando os dois fundadores, ainda estudantes universitários, quiseram tornar possível a compra de snacks noturnos, como doces ou batatas fritas, sem ser necessária a deslocação a uma loja de conveniência. Hoje, a Gopuff é um dos decacórnios das entregas rápidas. Está avaliada em 15 mil milhões de dólares. Só no ano passado, a empresa levantou mais de dois mil milhões de dólares. Para “queimar” dinheiro, é preciso angariar dinheiro.