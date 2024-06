Apple com inteligência artificial em (praticamente) todo o lado. E com um trunfo contra rivais: o ChatGPT

A Apple é a mais recente gigante tecnológica a aterrar oficialmente no universo da inteligência artificial. A chegada foi feita em força, durante a conferência anual para os programadores (Worldwide Developers Conference), com o anúncio de várias funcionalidades que incorporam essa tecnologia, por exemplo a capacidade de resumir textos ou criar emojis personalizados.

A Apple chega ao mundo da inteligência artificial com o lançamento de ferramentas que a Google já disponibiliza nos seus dispositivos, mas também com um trunfo: uma parceria com a OpenAI para colocar o ChatGPT na Siri até ao final deste ano. O rumor de uma colaboração entre as empresas já circulava há vários meses e a presença de Sam Altman junto à sede da Apple em dia de evento levou a crer que seria confirmado.

Horas depois, a Apple revelou oficialmente que o ChatGPT estará no novo iOS 18 e ficará disponível gratuitamente, sem ser necessária a criação de uma conta. O modelo ajudará a Siri quando esta não conseguir responder aos pedidos dos utilizadores. Por exemplo, se a pessoa quiser ideias para confecionar uma determinada refeição com ingredientes que tem em casa, a Siri vai recorrer ao ChatGPT para dar sugestões.

De acordo com a Apple — que deixou a porta aberta a novas parcerias, uma vez que disse que pretende “suportar outros modelos de inteligência artificial” — quando a Siri quiser recorrer ao ChatGPT vai pedir autorização ao utilizador, perguntando-lhe se pode enviar a esse modelo as informações pretendidas. Enquanto a tecnológica partilhava os detalhes da parceria com a OpenAI, o CEO, Sam Altman, recorria à rede social X para dizer estar “muito contente”. “Acho mesmo que vão gostar”, acrescentou.

very happy to be partnering with apple to integrate chatgpt into their devices later this year!

think you will really like it.

— Sam Altman (@sama) June 10, 2024