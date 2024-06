As idades de Michael Cunningham: "Antes, só queria rock'n'roll. Depois, descobri a Virginia Woolf"

Porque ser escritor é muito solitário?

Sim, completamente, e eu sinto falta do contacto humano porque não sou uma pessoa assim tão solitária, o que nos leva de volta à nossa conversa inicial. É um dos motivos pelos quais continuo em Nova Iorque. Depois de um dia sozinho, não tenho propriamente vontade de ir dar um passeio no bosque, quero sair para a cidade. Portanto, se trocasse Nova Iorque, seria por uma cidade mais pequena e meiga, mas ainda assim uma cidade. Preciso de estar exposto a outras pessoas e uma das coisas que adoro em Nova Iorque é que não podemos estar dez minutos na rua e pensar que somos um membro banal da espécie humana.

Porquê?

Há um pequeno parque perto do meu estúdio, o Washington Square Park. Há mães a empurrar carrinhos de bebé, velhotes sentados em bancos, miúdos a andar de skate e pessoas loucas. A minha pessoa preferida não está lá todos os dias, mas faz uns vestidos gigantes com jornais e lixo, tem perucas na cabeça e simplesmente anda ali a pavonear-se. Fiz contacto visual com ele há uns tempos, ele olhou para mim como quem diz “é uma opinião” [imita um gesto exagerado de dedo no ar]. Gosto disso, de estar exposto a tantos humanos diferentes. Nova Iorque tem uma identidade própria. Não me deixe alongar muito, mas há um clube, uma espécie de clube de sexo, com jovens mulheres e homens vestidos com roupas renascentistas esfarrapadas e batas rasgadas e uma vez por semana damos-lhes cinco dólares, eles levam-nos para uma sala do fundo, empurram-nos contra a parede e recitam um poema. É de doidos, não se encontra isso em mais nenhuma cidade americana.

Pode ter aí um ponto de partida para mais um livro. Por falar nisso, desviámo-nos um pouco do propósito. Sobre Dia: escreveu-o na pandemia, sobre uma família a atravessar a pandemia, sem saber como se desenrolaria a pandemia. Foi isso?

A história desenvolveu-se nessa altura mas não comecei realmente a escrever até termos uma vacina, até começar a parecer que a maioria de nós, se não todos, poderia sobreviver. Um livro é algo que projetamos para o futuro, desde o momento em que começamos a escrever até alguém ler passa muito tempo, não tem vida imediata como uma canção, por exemplo. E naquele primeiro ano da pandemia, parecia muito possível que não houvesse realmente um futuro.

Conseguia trabalhar sequer? Imagino que tenha deixado de ir para o seu estúdio.

Tive de ficar em casa e não fui nada produtivo. Conheço pessoas que escreveram um livro, aprenderam espanhol, fizeram uma data de coisas, mas eu não fui uma dessas pessoas. Não somos exatamente iguais, mas não somos assim tão diferentes do que éramos antes. Aqui estamos nós, back to business. Não pensava no assunto na altura, mas talvez seja por isso que é importante para alguns de nós escrever sobre isso. Os romancistas e outros escritores têm a tarefa de registar como foi vivermos seja lá o que tenha sido aquilo que vivemos.

Não precisou de referir especificamente a pandemia ou a Covid-19 no texto.

Não queria subestimar os efeitos da pandemia, mas também queria manter o foco nos seres humanos. Não queria propriamente escrever um romance sobre a Covid-19, mas senti que não conseguia não escrever um livro sobre a Covid-19.

Estas personagens são forçadas a ficar juntas, mas isso ainda as afasta mais. Qual foi a personagem que deu início à história?

Estranhamente foram Chess e Garth. Todas as minhas personagens têm um bocadinho de pessoas que conheço. Neste caso, tenho uma amiga lésbica que é mãe solteira e pediu a um amigo homem que fosse dador de esperma para ela poder ter um filho. O que ficou combinado foi que a criança o conheceria, mas ele não seria como um pai. Eventualmente ele mudou de ideias e quis estar mais envolvido. Ela confessou-me que, apesar de não se interessar por homens, à medida que o filho foi crescendo e ficando cada vez mais parecido com o pai, ela começou a sentir uma conexão com ele porque era igual ao filho. Resumindo, estas personagens desviaram-se um bocadinho do foco central mas foi assim que começou, e depois as outras começaram a aparecer. Não sei se é assim com outros escritores, mas na maioria dos meus livros a ideia original acaba por não ser o centro do livro.