Para que todos os ucranianos pudessem votar na Polónia seria preciso abrir 100 vezes mais assembleias de voto do que o habitual e prolongar o dia da votação por uma semana inteira. Isto, claro, se Kiev decidir mudar as leis do país e manter as eleições agendadas para 2024. O que parecia uma miragem ganhou uma dose súbita de realidade. No Ocidente, várias vozes falaram na necessidade de a Ucrânia ir a votos, apesar da guerra com a Rússia, e o Presidente Volodymyr Zelensky parece ter mudado de posição. Eleições em 2024? OK, se o aliados quiserem financiar a ida às urnas e se houver garantias de que todos conseguem votar. A segunda premissa do argumento de Zelensky é bem mais difícil de concretizar do que a primeira e poderá ser um dos principais motivos a impedir os ucranianos de escolherem um novo parlamento e um novo Presidente durante o próximo ano — a não ser que a guerra termine.

O exemplo da Polónia, por onde já passaram mais de 9 milhões de refugiados ucranianos, é dado por Olga Aivazovska, presidente da OPORA, organização não governamental que monitoriza as eleições na Ucrânia. Embora a maioria dos refugiados tenham voltado ao país natal, os números de janeiro passado mostram que, dentro da UE, a Polónia foi o país que maior número de ucranianos acolheu (939.865). E conseguir que quase um milhão de eleitores votassem num consulado em Varsóvia seria um pesadelo.

“Neste momento, 20% dos nossos cidadãos vivem no estrangeiro”, afirmou Olga Aivazovska numa entrevista recente, uma das várias que tem dado desde que as eleições voltaram a estar na ordem do dia. Na verdade, segundo a própria, nunca deixaram de estar e o país tem de preparar-se para votar no final do conflito. Mas quando os políticos do Ocidente, de países que financiam o esforço de guerra de Kiev, começam a falar, Zelensky não pode simplesmente ignorar.

