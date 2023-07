Fernanda Almeida Pinheiro, 52 anos, foi eleita bastonária da Ordem dos Advogados numa luta eleitoral muito concorrida com sete candidatos. Nos dois debates organizados na Rádio Observador (na 1.ª volta e na 2.ª volta), evidenciou-se rapidamente com a rapidez do seu raciocínio e capacidade de luta. Eleita com 59,26% dos votos contra Paulo Pimenta, a vitória de Almeida Pinheiro acabou por ser uma surpresa devido aos apoios mais mediatizados de advogados conhecidos que favoreciam a candidatura de Pimenta.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.