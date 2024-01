Há mais de 30 anos que a artista plástica Bela Silva, de 56, vem para a fábrica Viúva Lamego, na zona de Sintra, trabalhar. Só aqui chegou, contudo, depois de ir estudar para o outro lado do mundo. Tem sido assim a vida toda: as idas e vindas, o jogo entre a distância e as novas formas de olhar, a evolução. Hoje, diz, é um cocktail de influências. Das Américas à Europa. Incontornável, o lenço que desenhou para a Hermès. Recentemente, criou para a Viúva Lamego o painel de azulejos apresentado na feira de decoração Maison et Objet, em Paris. Em comum entre todas estas peças, a cor, a natureza e a resiliência. Para se estar no circuito internacional, diz, “é preciso ser uma Joana d’Arc”.

O que acontece neste espaço da Viúva Lamego?

Já venho trabalhar para cá há mais de 30 anos. Quando no início dos anos 90 estudava no Art Institute of Chicago, um professor disse-me: “Bela, tu desenhas bem, por que é que nunca desenhaste um azulejo, que faz parte da tua cultura, da tua tradição?”. Nunca tinha pensado nisso. Queria era aproveitar o que o Art Institute tinha para me oferecer. Fiz uma proposta para uma exposição no Museu do Azulejo e a Viúva Lamego deixou-me vir para cá trabalhar.

Como foi essa primeira experiência? O professor tinha razão?

Adorei, foi tudo muito natural. Gosto muito dos vidrados, do brilho, das cores. A distância permitiu-me olhar para as coisas de outra maneira. O professor chamava-se Bob Loescher e era um homem maravilhoso. Dava aulas de história de arte, depois ia jantar connosco, tornou-se um amigo. Foi uma pessoa com quem aprendi imenso e que me marcou muito.

