“Reza a história que os melhores estucadores são de Viana” e Iva, que para além de ser vianense tem a cidade impressa no nome, parece querer manter a lenda viva. Recebendo-nos no seu ateliê na freguesia da Meadela, na exata rua onde cresceu, a escultora de 42 anos lembra que as oficinas Baganha e Ramos Meira, referências incontornáveis do estuque portuense do final do século XIX e início do século XX, eram de Viana do Castelo, “mais especificamente da Areosa e de Afife”.

Nas mãos e nas roupas não faz por esconder as marcas do gesso, ossos do ofício. “Não há dúvida que esta é a minha paixão”, diz a artista que já criou painéis para os hotéis Four Seasons, em Londres, e para o luxuoso Shangri-La, em Paris. Macau, Angola e Austrália são outros pontos do mapa onde o seu trabalho pode ser admirado.

A ajudá-la no ateliê estão João Cruz Malheiro, ocupado a alisar o gesso ainda fresco nos moldes, com o cuidado de empratamento de alta cozinha, e Gustavo Fonseca, responsável pela pintura das peças. São estes três magníficos que estão por trás de uma marca nascida em 2013.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.