Quando visitou a casa da escritora dinamarquesa Karen Blixen, Annabelle Hirsch deu por si fascinada com um monte de panelas de cobre num canto da cozinha. “Tentei imaginar o modo como aquela mulher pequena e magra as tinha manuseado, como se tinha sentido, em que teria pensado”, escreve em “Uma História das Mulheres em 101 Objetos” (Planeta de Livros, 2024). Essa reflexão ganhou raízes, estendeu-se a objetos semelhantes do quotidiano, aqueles que, ao contrário dos monumentos erguidos às grandes conquistas, não têm lugar na História do mundo. Aqueles que ficam reservados ao domínio do íntimo, tradicionalmente feminino e, por isso, historicamente desconsiderado.

A ideia tomou forma. Enquanto pesquisava para o livro, em finais de 2020, partilhou à mesa de um jantar que planeava contar a história das mulheres através de objetos. “Como assim”, perguntou uma curiosa. Antes que Hirsch pudesse responder, um homem interrompeu-a. Bufou: “Mas as mulheres são objetos!”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.