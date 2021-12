Bernardo Sassetti: um concerto, um disco e um trio para celebrar "o rapaz que nunca parou de evoluir"

Do repertório escolhido faz também parte “O Homem que Diz Adeus” (Motion). Sem a harmonia dada pela bateria – Frazão ainda não chegou –, os sons desnudados e proeminentes do piano dão a ver o pendor clássico, mais do que jazzístico, das composições de Sassetti de final da carreira. Barretto mantém o seu som na penumbra, como se fosse sempre esse o lugar a que o contrabaixo se relega.

“As coisas dele foram-se aproximando cada vez mais da música clássica. Descobriu o [Federico] Mompou [compositor catalão], apaixonou-se pela música do Mompou. Ele é um rapaz que, mesmo estilisticamente, nunca parou de evoluir”. Não é a primeira vez (não seria a última) que, durante a tarde, Esteves da Silva se refere a Sassetti no presente.

“Ele era muito novo e cheio de talento. Começou a escrever música muito cedo, também”, conta Carlos Barretto. “A princípio, gostava muito de música latino-americana, salsa. Gravou o Salsetti [1994].” Esteves da Silva lembra uma fase anterior do músico, a fase do hard bop, que não chegou a ser muito conhecida porque não existem gravações feitas. “Quando apareceu, tocava como o Kenny Kirkland”, extrapola Esteves da Silva.

A dada altura do ensaio, Carlos Barretto diz ter de entrar também no repertório do concerto desta quarta-feira temas da autoria do próprio João-Paulo Esteves da Silva. “Tenho uma proposta, ‘Malhão, Triste Malhão’. Chega de tristezas”, propõe o pianista. Uma fileira de azulejos com cachos de uva preta pintados sobressai à vista. Esteves da Silva compôs outras duas canções que entram no alinhamento do concerto: ‘Peça em Sol Menor’ – o tom preferido de Sassetti – e ‘Peça em Sol Maior’, uma composição escrita hoje.

“Vamos apontar as coisas”, diz Esteves da Silva, referindo-se aos temas que farão parte do alinhamento. “Acho que dez é o limite”, complementa Carlos Barretto. À lista juntar-se-á também uma das canções preferidas de Bernardo Sassetti, “Little Sunflower”, da autoria do trompetista norte-americano Freddie Hubbard.