Bloco aproveita eleições antecipadas para renovar bancada e "enraizar-se" mais no terreno

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um partido mais focado no trabalho de terreno e uma aposta em renovar as caras da bancada. Em traços gerais, são estas as ideias que marcam a composição das novas listas de deputados do Bloco de Esquerda, encabeçadas pelas caras principais do partido mas com saídas relevantes (Jorge Costa) e novas entradas (como Leonor Rosas), numa estratégia com algumas diferenças em relação à lógica de continuidade que o Bloco seguiu nas últimas eleições antecipadas, em 2011.

Quanto às cabeças de lista de Lisboa (votada esta sexta-feira pelo plenário de militantes) e do Porto (marcada para domingo), não há surpresas: serão, respetivamente, Mariana Mortágua e Catarina Martins, como já tinha acontecido nas últimas eleições.

As novidades surgem depois, uns lugares mais abaixo: em Lisboa, há uma rearrumação que resulta da saída do dirigente Jorge Costa, que foi diretor de campanha do Bloco nas últimas eleições europeias e legislativas e é um dos negociadores-chave do partido nas negociações orçamentais e com o PS. A saída com peso político foi explicada pelo próprio, no Twitter, este sábado: terá sido o próprio a “propor à direção”, depois de seis anos como deputado, a sua saída para poder dedicar-se à “organização partidária”. “Saio de uma bancada que honrou o mandato para uma equipa central empenhada num Bloco mais forte, mais militante, mais enraizado”.

Depois de seis anos como deputado, propus na direção do Bloco a minha saída das listas de candidatos para poder dedicar-me à organização partidária. Saio de uma bancada que honrou o mandato para uma equipa central empenhada num Bloco mais forte, mais militante, mais enraizado.✊???? — Jorge Costa (@jorgecosta) November 20, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A lógica, segundo apurou o Observador junto de vários dirigentes, será mesmo descentralizar a ação do partido, que tem estado muito focada no Parlamento, e virar mais o Bloco para as ruas e para as bases, fazendo um maior esforço de implantação do partido no terreno. A decisão surge um mês depois de o partido ter somado uma derrota pesada em eleições autárquicas, vendo a sua representação nos executivos das câmaras municipais reduzida de doze para uns escassos quatro vereadores por todo o país. Na semana passada, Catarina Martins reconhecia a “enorme dificuldade” sentida pelo Bloco na tentativa de se afirmar a nível autárquico, vinte e dois anos depois da fundação do partido e de já ter conquistado um peso maior a nível mediático e nacional.