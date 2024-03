Boaventura. Centenas de páginas com testemunhos de assédio, 14 denunciados e o perfil das alegadas vítimas: o que revela o relatório final

“Beijos húmidos e demorados” entre professores ou investigadores e alunas, “toques indesejados e não consentidos em partes do corpo como coxas, nádegas e zonas genitais” e “relações sexuais cuja avaliação estava diretamente dependente das pessoas que as procuravam”. Ao longo dos últimos quase cinco meses, a Comissão Independente constituída pelo Centro de Estudos Sociais (CES) para o Esclarecimento de Eventuais Situações de Assédio ouviu e leu os relatos de 32 denunciantes que expuseram casos de assédio e abuso sexual, moral e de poder naquela instituição de referência ligada à Universidade de Coimbra. Desta vez, as alegadas vítimas não precisaram que as ‘paredes falassem por elas’.

Entre 1 de agosto e 30 de setembro, esta comissão leu centenas de páginas de testemunhos e ouviu 19 pessoas, entre as quais 14 denunciados, sobre supostos abusos no CES. A equipa foi criada na sequência da publicação do capítulo “As paredes falaram quando mais ninguém podia”, do livro “Sexual Misconduct in Academia” (Conduta Sexual Imprópria na Academia), com o selo da editora britânica Routledge e a assinatura de três investigadoras, Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro e Miye Nadya Tom. O nome do artigo era uma referência direta a pichagens que surgiram em Coimbra há vários anos a denunciar casos de assédio no CES.

De acordo com o relatório final, a maioria relatou casos de assédio moral (alegadamente experienciados por 28% dos denunciantes), como “humilhação e desqualificação agressiva e sistemática por parte de alguns/mas investigadores/as principais e/ou professores/as em relação ao trabalho produzido”, “contactos com alunos/as e investigadores/as em horas impróprias (por vezes durante a madrugada) para tratar de assuntos não urgentes (que poderiam ser resolvidos no período normal de trabalho) e por vezes, para satisfação de necessidades e caprichos pessoais (como solicitações para aquisição de produtos para consumo próprio dos investigadores/as principais e/ou professores/as)” e até “existência de comentários depreciativos ao vestuário usado pelas alunas e investigadores/as, à cor das unhas e outras”.

Além disso, as denúncias – que chegaram à comissão por e-mail (seis), pela plataforma “Face Up” (17), criada para receber denúncias de forma anónima e segura, e por outros meios, nomeadamente pela comunicação social – referiam ainda situações de assédio e abuso sexual.