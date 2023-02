Por vezes o absurdo convive com a realidade; noutras é realidade que é tão absurda quanto inclassificável. Em palco — e no teatro — tudo isso pode suceder. E muitas vezes é o texto e os seus criadores que geram um efeito de espelho para com o público que vê. A humanidade também se faz representar, mesmo que de forma paradoxal ou incoerente. Pode até haver uma fanfarra de músicos desconcertados em palco que nos dá uma banda sonora para a vida, ou um simples pianista que tenta rir do que toca, mas apenas consegue chorar. É nesse caos trágico-cómico de subtileza que vive o espetáculo “Outra Bizarra Salada”, com direção e dramaturgia de Beatriz Batarda, encenado por Mariana Lobo Vaz, com Bruno Nogueira e Rita Cabaço como protagonistas e também com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, conduzida pelo maestro Cesário Costa. Estreia-se este sábado, dia 18 de fevereiro, no palco do Teatro São Luiz, em Lisboa.

O espetáculo marca o regresso ao universo do comediante e autor alemão Karl Valentin, que Beatriz Batarda já levou à cena há 12 anos, também com Bruno Nogueira e, na época, com a atriz Luísa Cruz. Volvida mais de uma década, o ator divide o palco com Rita Cabaço e os dois assumem os papéis de destaque numa criação que tem tanto de poético e triste como de feérico e crítico, com um humor e sátira impressos nos jogos de palavras, nas influências do dadaísmo e do expressionismo sobre o absurdo, assim como no repertório musical. Fala-se de uma orquestra em convulsão artística enquanto tenta acompanhar uma revolução cultural; de uma maestrina à beira de um ataque de nervos e de um músico que perde a pauta e passa de violinista a trombonista a percussionista; das marcas deixadas pelo medo; de rotura de padrões com humor e amor. Motivos mais do que suficientes para uma conversa com os protagonistas em torno do processo de criação e interpretação, que nos evoca um olhar sobre o mundo atual, aparentemente mais vertiginoso.

A guerra, a pandemia e um certo ar de crise permanente funcionam como caixa de ressonância para o que é trágico e, simultaneamente, hilariante. “Nos tempos que correm, diria que é através do absurdo que melhor se representa a humanidade”, diz Rita Cabaço ao Observador. Mas a soma de tragédias em palco e a forma como se relaciona com a realidade leva-nos mais longe, numa conversa sobre as urgências geracionais, o ensino das artes nas escolas e os desafios que os atores enfrentam hoje para poder singrar, no teatro ou fora dele. Entre a relação de amor-ódio com o teatro de Bruno Nogueira e o sustento por vezes precário através do palco de Rita Cabaço, há uma partilha de cena e de momentos irrepetíveis, que ambos têm vivido juntos através da amizade e do respeito mútuo.

