Cancro: o que esperar do futuro

O cancro é, atualmente, um dos principais contribuidores para a morte prematura na maioria dos países do mundo. E as previsões da sua prevalência não são as melhores: de acordo com a International Agency for Research on Cancer (IARC), da Organização Mundial da Saúde (OMS), prevê-se que, em 2070, os casos de cancro dupliquem face a 2020. Mas importa saber quantos destes casos poderão ser detetáveis atempadamente, passíveis de serem tratados. Se o cenário não parece ser o melhor, não podemos deixar de olhar para o “copo meio cheio”: é que a ciência tem evoluído e, consequentemente, os tratamentos oncológicos também. Que futuro será o da oncologia? Que novas terapias poderão estar por vir? E quais os impactos que a Covid-19 poderá trazer para esta área? Para dar resposta a estas e outras questões, e como forma de comemorar o Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro), o Observador e a farmacêutica Bayer realizaram a talk online Oncology Inspired, que contou com a presença de Gabriela Sousa, Diretora do Serviço de Oncologia do IPO Coimbra; Miguel Silva Ramos, Presidente da Associação Portuguesa de Urologia; Júlio Oliveira, Oncologista no IPO Porto; e Monick Leal, Coordenadora do Departamento de Apoio ao Doente e Coordenadora das Unidades de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) Núcleo Regional do Norte. Se não teve oportunidade de assistir, deixamos-lhe um resumo dos principais temas debatidos.

Diagnóstico: um desafio intemporal

Os doentes oncológicos cujo diagnóstico é feito num estadio precoce do tumor têm mais probabilidade de sobreviver à doença, de terem uma menor morbilidade no tratamento e de terem uma maior qualidade de vida, quando comparados com aqueles cujo diagnóstico é feito numa fase mais avançada da doença. É por isso que é tão importante estar atento a eventuais sintomas, visitar regularmente o médico e/ou aderir a rastreios. Mas Gabriela Sousa alerta para alguns obstáculos que existem no acesso dos doentes às ferramentas de rastreio: “O programa de rastreio do cancro da mama e do cancro do colo do útero estão bem implementados; de acordo com as regiões do País, muito dependentes da Liga Portuguesa Contra o Cancro e também da medicina geral e familiar. Já o rastreio do cancro do cólon e reto é um pouco mais complicado, porque os exames que são necessários para fazer este tipo de rastreio também exigem colaboração da parte dos utentes. E neste momento, qualquer exame que seja feito de forma mais invasiva exige o rastreio Covid”, explica.