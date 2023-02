Ainda está para entender a “reviravolta”, quando não passava de uma aluna, entre outros tantos, na sua escola Secundária no Seixal. Oito anos depois, agradece a insistência certeira do amigo que a levou a inscrever-se, à última da hora, num concurso da Karacter on Tour. “Ainda hoje me diz: “Vês! eu vi em ti o que mais ninguém via“. Este fim de semana, ruma a Milão, para mais uma etapa europeia no circuito das semanas da Moda, e o curriculum ganhou novas entradas.

Nos últimos dias, a manequim portuguesa foi escolhida para ser o rosto da nova campanha mundial da Dior SS23, cujo desfile de alta-costura teve o privilégio de encerrar já este ano. Recentemente, foi também selecionada para ser cara da Givenchy Beauty. De sucesso em sucesso, dentro de portas e lá fora, acumula capas como a Country & Town House, em 2020; a presença em campanhas mundiais, como Swarovski, Lâncome, Benetton, Nike, Stradivarius e Bershka: e ainda editoriais em publicações como Elle, Man Reppeler, Harpers Bazaar, ou Vogue Austrália. Falta mencionar a idade. E logo pensamos nos planos para depois. “Tenho 22 anos, tento não me pressionar tanto em escolher já alguma coisa.”

Como é que funcionava esse Karacter Model Tour, que venceu em 2015?

Há todo um processo de seleção a ser feito ao qual eu não fui… Normalmente, tratam disso no começo do ano. Nessa altura não estava sequer inscrita, mas tinha uma amigo que estava lá na agência e ele perguntou-me se eu estava interessada em lá ir.

Tinha 15 anos?

Sim, estava naquela fase má, em que não se sabe o bem o que se quer, lembro-me de recusar. Eu não passei pela fase de formação, de bootcamp, quando nos ensinam algumas ferramentas, mas depois estive lá em agosto, o concurso era no mês seguinte.. Sei que fui numa terça e o desfile final era no sábado. Não sabia desfilar, não sabia fazer absolutamente nada, mal sabia andar de saltos. Entretanto acabei por ganhar, não estava nada à espera. A partir daí tive a minha primeira viagem internacional, a Milão.

