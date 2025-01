Caso sinalizado pelo gabinete de Sales, contradições com neuropediatra e consultas à margem das regras. A audição de Luís Pinheiro

Foi precisamente quando a deputada da Iniciativa Liberal Joana Cordeiro estava a questionar Luís Pinheiro sobre as incongruências entre as declarações dos vários médicos do Santa Maria e as do próprio Luís Pinheiro que o seu advogado, Paulo Saragoça da Matta, interrompeu a audição para alertar que o ex-diretor clínico não iria responder a mais nenhuma questão que tivesse subentendidas suspeitas quanto à veracidade das suas declarações. “Não responderá a mais nenhuma questão sob a suspeita de que o que diz é mentira”, avisou Saragoça da Matta, dirigindo-se ao presidente da CPI e pedindo a Rui Paulo Sousa que interviesse. “As perguntas começam a ser muito desconfortáveis”, sublinhou o advogado, no momento de maior tensão em toda a audição.

Rui Paulo Sousa acabou por se dirigir aos deputados fazendo esse pedido: “Vamos tentar não colocar em causa a veracidade das declarações” de Luís Pinheiro, apelou o presidente da CPI. Recorde-se que, sendo arguido no caso, Luís Pinheiro não é obrigado a responder a nenhuma pergunta dos deputados. A audição continuou, depois disso, normalmente.

Ex-diretor clínico defende consultas à margem da lei “desde que não prejudique ninguém”

À semelhança do que já tinham feito outros médicos do Santa Maria ouvidos na CPI, Luís Pinheiro admitiu que há consultas marcadas sem cumprimento das regras da portaria de referenciação para consultas hospitalares, como aconteceu no caso das gémeas, mas disse acreditar que tal “não é errado”, desde que nenhum utente saia prejudicado.

“Sabem quantas consultas acontecem sem seguir as regras da portaria? E está errado? Não, desde que não prejudique ninguém”, defendeu Luís Pinheiro, em resposta à deputada do Chega Cristina Rodrigues. Já antes, o médico tinha dito que as gémeas luso-brasileiras “não passaram à frente de ninguém” e que “não havia lista de espera” para aquela patologia.

Recorde-se que tanto o relatório interno do Hospital de Santa Maria como o relatório da IGAS concluíram que a consulta das gémeas foi marcada sem que tenham sido seguidas as regras de referenciação — regras essas que, no entanto, Luís Pinheiro entende não ter violado. “No que diz respeito ao relatório da IGAS, reafirmo não identificar de que forma a minha atuação poderá ser merecedora de reparo. A portaria que sou acusado de violar pretende facilitar o acesso [aos cuidados de saúde] e não criar obstáculos“, sublinhou.

Lacerda Sales terá questionado Luís Pinheiro sobre as gémeas, já em 2020

Além de Luís Pinheiro, há outros dois arguidos no processo do Ministério Público: Lacerda Sales e Nuno Rebelo de Sousa. E se, por um lado, o ex-diretor clínico do Santa Maria garantiu não conhecer o filho do Presidente da República, já relativamente ao ex-secretário de Estado da Saúde o médico revelou ter sido questionado sobre as gémeas luso-brasileiras, depois de as crianças terem sido vistas em consulta.

“Colocou-me questões sobre estas duas gémeas em específico. Queria ter alguma informação. […] Foi mera informação de seguimento no processo”, disse Luís Pinheiro, recusando que Lacerda Sales tivesse tentado influenciar qualquer decisão quanto às crianças. Nessa fase, “não havia nada para decidir, porque já estava decidido”, garantiu.

Luís Pinheiro diz que o primeiro contacto que teve com Lacerda Sales foi no início de novembro de 2019 e que voltou a contactar com o ex-governante já em 2020, por causa da pandemia de Covid-19. “Houve uma reunião no início de novembro para ponta de situação, com vários hospitais. Foi o meu primeiro contacto com o secretário de Estado. Começámos a contactar de forma recorrente desde 2020, quando os nossos compatriotas vieram de Wuhan, e ficaram no Hospital Pulido Valente [pertencente ao mesmo centro hospitalar do Santa Maria]”, detalhou Luís Pinheiro.

Já na parte final da audição, e em resposta ao deputado do PSD António Rodrigues, o ex-dirigente hospitalar garantiu que “não houve nenhuma aceleração do procedimento” da administração do Zolgensma no caso das gémeas luso-brasileiras. “Foi um processo complexo, houve compassos de espera, por estarmos no período de alguma incerteza regulamentar”, disse Luís Pinheiro. O médico explicou que as crianças até esperaram mais tempo pelo então medicamento mais caro do mundo, relativamente a outras crianças com a mesma doença já tratadas no Santa Maria.