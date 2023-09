▲Pedro Gonçalves e Tó Trips: os Dead Combo ao vivo no Coliseu dos Recreios em 2014, o ano em que editaram o álbum "A Bunch of Meninos"

▲Pedro Gonçalves e Tó Trips: os Dead Combo ao vivo no Coliseu dos Recreios em 2014, o ano em que editaram o álbum "A Bunch of Meninos"

Tó Trips reúne amigos e músicos que fizeram parte do percurso da banda e lembram Pedro Gonçalves numa performance que acontece no Teatro São Luiz. Antes, e com Filipe Melo, (re)conta-nos histórias.