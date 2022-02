"Chegar a horas, saber o texto, estudar a cena". João Nunes Monteiro, um ator à conquista de Berlim

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Nunes Monteiro está em “Quero Viver”, novela da TVI. Foi protagonista do filme “Mosquito” (2020), de João Nuno Pinto e entrou em “Diários de Otsoga” (2021) de Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro. Já entrou numa série de peças de teatro dirigidas, interpretadas ou produzidas por nomes como Victor Hugo Pontes ou Miguel Fragata. Está quase a fazer 30 anos. Tudo isto sem nunca fazer grandes planos. Agora, no próximo dia 11 de fevereiro, entra no programa “Shooting Stars”, em Berlim, um dos palcos maiores para jovens nomes da representação internacional. Ainda assim, a única certeza que tem a breve prazo é esta: tirar a carta.

Foi por volta dos 15 anos, quando entrou para a Academia Contemporânea do Espectáculo do Porto, que percebeu que interpretar personagens que piscam o olho ao abismo seria o seu motor de vida. Filho dos anos 90, com a televisão portuguesa e brasileira no horizonte, foi fazendo o seu caminho sem nunca pensar muito nisso. Não vale a pena. O importante é fazer bem o trabalho. “Tento chegar a horas, saber o texto, estudar a cena. Se for em teatro, é o mesmo. Dar o meu contributo consoante o grupo com que estou a trabalhar. Não vou com nada planeado. Sou péssimo com planos. Não faz parte da minha natureza”, confessa numa longa conversa com o Observador.

Do Porto para Lisboa, depois Londres e novamente Lisboa. Foi assistente de sala, associou-se a vários grupos com pessoas do seu ano de curso para apresentar criações suas. Pouco dinheiro, algum apoio de quem ia aparecendo, muita vontade. Agora já consegue pagar a renda e alimentar os dois gatos. O resto fica na cabeça do ator de 29 anos. É lá que está toda a imaginação. O medo, a ansiedade, a preocupação, o gozo enorme desta profissão. E é lá que reside aquilo que há de querer fazer daqui para a frente. A estrada é longa. A vertigem também. Desde que seja a comunicar, um pouco à vista, um pouco escondido. Sabendo que, no fundo, em palco ou atrás da câmara, tudo não passa de um jogo de interpretações. “Tenho de saber que o que estou a fazer é ficção. Que é maior do que eu, não é sobre mim. É sobre outra coisa qualquer. Ajuda-me a não querer esconder”, finaliza.