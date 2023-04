No Palácio de Cristal estava tudo pronto para a festa desde cedo. Uma “festa popular”, como o PS prometeu nos cartazes e folhetos em que promoveu o seu evento de aniversário. Havia roulottes, cachorros e hambúrgueres. Havia bancas de cerveja (finos, no caso) e balões com as cores de Portugal. E até havia sinais a apontar para o local onde se devia mostrar o “bilhete” para entrar, qual festival, ou não fizessem parte do alinhamento, ao lado do histórico Manuel Alegre ou do primeiro-ministro espanhol, os nomes de Quim Barreiros, GNR ou Bárbara Tinoco, para dar música ao povo socialista.

Mas só dificilmente se poderá dizer que o ambiente que o PS vive é de festa. Sufocado pelos casos que dificultam ainda mais a vida aos socialistas desde que a comissão de inquérito que a TAP começou e com a contestação social a aumentar, só dentro do Pavilhão Rosa Mota, com Quim Barreiros a pôr ministros a dançar ao som de “A Cabritinha” e Rui Reininho a fazer piadas com Lula da Silva (“comi lulas ao almoço”, justificaria), foi possível abafar o desconforto.

Abafar muito literalmente: os decibéis dos concertos foram conseguindo calar, para quem estava dentro da sala cheia ocupado a dançar ou a agitar bandeiras do PS, os decibéis dos manifestantes que gritavam lá fora pelos motivos mais diversos — havia professores, oficiais de justiça, representantes do alojamento local, num mix de reivindicações concretas e pedidos de demissão do Governo à mistura, barrados pela polícia. Mas António Costa subiu ao palco com a consciência de que os tempos estão difíceis bem viva e levou ao PS uma mensagem de mobilização — com a promessa de manter “nervos de aço”.

