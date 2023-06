No momento em que Yevgeny Prigozhin anunciou que ia conduzir uma insurreição contra o poder militar do Ministério russo da Defesa, o líder da organização paramilitar revelou que tinha ao seu lado 25 mil homens dispostos a ir “até ao fim” na chegada a Moscovo. “Estamos prontos para lutar e para morrer”, prometeu o homem que começou por ser o simples cozinheiro de Vladimir Putin. Apesar da força das palavras de Prigozhin, nada fazia prever que os mercenários fossem capaz de tomar uma cidade com a importância estratégica de Rostov e que conseguisse marchar sem aparente oposição até às portas de Moscovo. Resta saber como é que um grupo desta dimensão conseguiu ameaçar o Kremlin e infligir o maior golpe para a a autoridade de Putin em 20 anos.

Que poder conseguiram os Wagner, dentro e fora da Rússia, para recentrarem todas as atenções da guerra na Ucrânia num conflito dentro da própria Rússia? Aparentemente, atendendo ao filme dos acontecimentos, muito. Ainda que não exista qualquer referência oficial ao número de soldados que fazem parte do exército privado que tem tido uma ação relevante durante a invasão da Rússia à Ucrânia, nem tão pouco sobre o número de paramilitares envolvido nesta marcha até Moscovo — suspensa por decisão do próprio Prigozhin sob o pretexto de evitar um “banho de sangue” –, a forma como o grupo conseguiu avançar pelo território russo foi uma prova inequívoca do poderio militar dos mercenários.

Com as informações que existem até ao momento, é ainda prematuro explicar como é que Prigozhin conseguiu bloquear Moscovo com relativa facilidade. Os especialistas em política internacional vão variando entre várias teses, complementares ou não: os Wagner terão tido o apoio no terreno de fações das forças armadas russas descontentes com o rumo da guerra; podem ter tido o conforto de alguns setores ligados à elite política e económica; e ou a adesão setores da sociedade civil que exigem mudanças na Guerra da Ucrânia.

