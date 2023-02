Quando assumiu o controlo do Chelsea, Todd Boehly e o grupo empresarial que liderava sabia o clube que ia herdar. Mais: fez por conhecer ao máximo tudo aquilo que ia encontrar. Assim, sabia que os londrinos ainda viviam da conquista da Liga dos Campeões em 2021 no Porto (seguindo-se triunfos na Supertaça Europeia e no Mundial de Clubes) mas sabia também do choque de imagem que foi o período a partir do momento em que começaram as sanções a Roman Abramovich pela invasão da Rússia à Ucrânia, com o cúmulo de haver autorizações do governo para que os blues tivessem gastos perante as receitas totalmente congeladas. Foi a partir daí que começou a gizar o futuro de uma instituição que mudou por completo em duas décadas assente nos gostos e vontade do oligarca russo. Foi aí que começou a perceber o que podia mudar.

Entre encontros com os principais players do mercado do futebol, incluindo o empresário português Jorge Mendes (um dos primeiros encontros que quis manter), Boehly teve de adaptar a visão de “entretenimento” à realidade muito particular do futebol europeu e da liga inglesa. Exemplo prático? Cristiano Ronaldo era uma ambição do norte-americano, o treinador Thomas Tuchel fez prevalecer a sua visão sobre aquelas que seriam as maiores carências da equipa para atacar no mercado. Raheem Sterling, avançado do Manchester City, foi o reforço garantido para o ataque (56,2 milhões). Koulibaly, central do Nápoles, surgiu como concretização de um sonho antigo em garantir um novo patrão para a defesa (38 milhões). Depois, os dois presentes inflacionados entroncaram também na defesa, com o central ex-Leicester Fofana e o lateral ex-Brighton Cucurella a custarem em conjunto 145,3 milhões. No entanto, o projeto durou umas semanas.

