Em fevereiro de 2023, praticamente cinco anos depois de Marielle Franco ter sido brutalmente assassinada enquanto seguia de carro, pelas ruas do Rio de Janeiro, o governo de Lula da Silva, que já durante a campanha eleitoral tinha regressado recorrentemente ao caso, ordenou a abertura de nova investigação à morte da socióloga, ativista e vereadora do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

Agora, cinco meses depois, a Polícia Federal anunciou o primeiro grande avanço da “Operação Élpis” e deixou antever novas diligências, que deverão também sair das denúncias feitas por Élcio de Queiroz, o ex-sargento da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro que, quatro anos depois de ter sido detido, acusado de estar ao volante do carro a partir do qual foram feitos os disparos que vitimaram não apenas Marielle mas também o seu motorista, Anderson Gomes, confessou pela primeira vez o crime.

Depois de fechado o acordo de delação premiada que o isenta de um julgamento com júri popular mas lhe garante mais oito anos de prisão efetiva, no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Élcio de Queiroz admitiu ter conduzido o Chevrolet Cobalt que perseguiu o carro em que naquela noite fatídica seguia a vereadora do PSOL, depois de uma reunião com jovens mulheres, na “Casa das Pretas”, no bairro carioca da Lapa. Na companhia de Marielle, para além do motorista, que também perdeu a vida, seguia ainda Fernanda Chaves, sua assessora, que acabou por escapar, com ferimentos provocados por estilhaços.

