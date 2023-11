A conclusão do raio X às estruturas do PS está longe de surpreender: o trabalho que Pedro Nuno Santos fez ao longo dos últimos anos, cultivando a relação com o aparelho socialista de norte a sul do país, deu frutos. Feita a primeira contagem de espingardas, para a qual o Observador registou à lupa as tendências de voto nas federações socialistas, a posição dos respetivos presidentes e as declarações de apoio de socialistas mais e menos ilustres, o resultado é maioritariamente favorável a Pedro Nuno.

É assim nas quatro maiores distritais — Lisboa, Porto, Coimbra e Braga –, todas presididas por dirigentes favoráveis ao ex-ministro das Infraestruturas. Isto não significa automaticamente que a maior parte dos votos caia para esse lado, uma vez que o voto dos militantes é, evidentemente, livre, ainda que os dirigentes exerçam a sua influência. Porto e Braga são dois dos distritos onde fará mais sentido que José Luís Carneiro dê luta — uma vez que são os lugares onde tem raízes, pessoais e enquanto candidato (foi cabeça de lista por Braga). Ainda assim, e admitindo que algumas distritais estarão “partidas”, os pedronunistas mostram confiança em que convencerão, em qualquer caso, a maior parte das bases.

Até ver, há apenas dois presidentes de federação que declaram apoio a Carneiro — casos da Madeira e de Bragança –, uma larga maioria que apoia Pedro Nuno e que se sentou na primeira fila da apresentação da sua candidatura, e umas quantas incógnitas, ou omissões. Mas fora as contas que envolvem o aparelho puro do PS, também se vão contando apoios que importam pelo peso político que trazem às candidaturas. A maior vitória de Pedro Nuno terá sido, neste sentido, o momento em que entrou com Francisco Assis — um dos maiores rostos da chamada ala moderada do partido — no Largo do Rato, confirmando os esforços que está a fazer para desfazer a imagem de radical que cultivou ao longo dos anos e para mostrar que a sua candidatura pode servir para unir diferentes sensibilidades no partido.

