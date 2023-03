Contratar um crédito à habitação com taxa fixa já não é tão barato como era há poucos anos. Mas nos últimos meses, com a subida em flecha das Euribor, mais portugueses têm procurado a segurança de uma prestação que fica igual durante alguns anos ou, mesmo, durante todo o tempo em que vão reembolsar o empréstimo. E os bancos, que vão ser obrigados pelo Governo a ter oferta de taxa fixa, já estão a responder a essa procura com produtos mais atrativos – algumas ofertas que podem, até, ser mais baratas do que a alternativa da taxa variável.

O Banco Central Europeu (BCE) vai anunciar dentro de dias mais um aumento das taxas de juro, para 3%. E não deverá ser o último, admitiu já a presidente Christine Lagarde – numa altura em que os mercados antecipam que pode subir até aos 4% a taxa do BCE que é a mais relevante para a política monetária neste momento. Os últimos dados da inflação na zona euro (e também nos EUA) continuam sem dar sinais consistentes de descida, pelo que continua a existir muita incerteza sobre a evolução dos juros nos próximos tempos.

É neste contexto que, para quem está agora a contratar um novo crédito à habitação ou a renegociar o crédito, faz sentido comparar as ofertas que os bancos têm para taxa fixa (ou mista, com fixa alguns anos e depois variável). Essas ofertas devem ser reforçadas nas próximas semanas e meses mas, para já, olhando para as propostas existentes, “a nossa leitura é que continua a ser elevado o diferencial entre aquilo que se paga na taxa variável e a taxa fixa, mas temos vindo a notar que os bancos estão a introduzir ofertas de taxa fixa mais atrativas“, afirma Nuno Rico, economista da Deco Proteste.

