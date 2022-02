Dave Cullen: "Quando alguém chega ao ponto de comprar armas, as hipóteses de vir mesmo a fazer um ataque são dramaticamente mais elevadas"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante uma década, o jornalista Dave Cullen investigou as circunstâncias daquele que viria a tornar-se o mais infame massacre numa escola alguma vez perpetrado em solo americano — o assassinato de 12 alunos e um professor do Liceu de Columbine, na cidade com o mesmo nome no estado do Colorado, no dia 20 de abril de 1999, por parte de dois colegas, que se suicidaram em seguida.

Um dia depois de as autoridades portuguesas anunciarem a detenção de um estudante de 18 anos que alegadamente se preparava para fazer algo semelhante, mas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o autor de “Columbine” e de “Parkland” (sobre outro tiroteio em massa que aconteceu num liceu americano, em 2018) falou com o Observador sobre este tipo de crimes; os três perfis em que se enquadram quase todos os que os cometem; e o processo por que geralmente passam, desde a primeira ideia até à concretização do massacre.

Ao telefone a partir de Nova Iorque, o autor de dois bestsellers do New York Times afastou algumas ideias pré-concebidas — nem todos os atiradores em massa são solitários ou vítimas de bullying, quase todos são “completamente sãos” — e confirmou outras: “A maior parte destes atacantes estuda outros ataques, especialmente o de Columbine.”

Apesar de explicar que nos Estados Unidos o FBI opta quase sempre por não divulgar publicamente os atentados que impede antes de se concretizarem — “A pior coisa que se pode fazer numa situação destas é confrontar os miúdos e tornar o assunto público, se a história estiver em todo o lado nos jornais e na televisão destroem-se as hipóteses de os tratar” —, Dave Cullen, 60 anos, recusa apontar o dedo às autoridades portuguesas e assume que, tendo em conta o contexto, “provavelmente foi a coisa certa a fazer”.

Por muito que diga o óbvio — “Nunca se pode ter a certeza do que é que as pessoas vão fazer antes de o fazerem. Se calhar, nem elas próprias sabem” —, também admite que, quando este tipo de atacantes chega ao ponto de delinear um plano, apontar uma data e, mais importante ainda, comprar ou preparar o arsenal, o mais certo é que as suas intenções sejam reais. “Muitas pessoas pensam, de vez em quando, que gostavam de matar uma pessoa. Mas daí até planearem fazê-lo vai um grande passo. E até ao momento em que começam realmente a fazer alguma coisa por isso vai um passo ainda maior. Essa é a maior barreira e é a última barreira. Por isso, sim, geralmente, quando alguém chega a esse ponto, as hipóteses de que o venha mesmo a fazer são dramaticamente mais elevadas.”

“Há três perfis de atiradores em massa. O tipo mais comum é o agressivo-depressivo”

Esta quinta-feira, um jovem de 18 anos foi preso com o argumento de que poderia estar a preparar um ataque à sua universidade, em Lisboa. De acordo com a polícia, foi detetado pelo FBI em conversas online na dark web a falar sobre o assunto. A polícia também disse que ele passou muito tempo a ler e a ver notícias sobre tiroteios escolares nos EUA. Será isto uma série de clichés ou será que estes traços correspondem ao perfil dos jovens que cometem este tipo de ataques?

A maior parte destes atacantes estuda outros ataques, especialmente o de Columbine. Não todos, mas muitos deles são obcecados com Columbine, e a maior parte deles investiga algumas questões: por que é que o fizeram, como o fizeram — muitos destes atacantes simulam ou imitam aspetos diferentes de como os assassinos de Columbine ou outros atuaram —, e assim vão aprendendo o que funciona e o que não resulta.

Estudou o ataque de Columbine e os perfis de Eric Harris e Dylan Klebold durante 10 anos. Quem eram estes jovens e o que os levou a fazer o que fizeram? Eles mataram 13 pessoas e depois suicidaram-se, certo?

Eram os dois muito diferentes. Há três perfis de atiradores em massa, que cobrem quase todos eles. O tipo mais comum é, de longe, o agressivo-depressivo; o segundo tipo inclui as pessoas gravemente doentes que não compreendem a realidade, mais frequentemente esquizofrénicos ou esquizofrénicos paranoides; e o terceiro tipo, mais raro, inclui os psicopatas, psicopatas sádicos. Dylan Klebold pertencia ao primeiro tipo e Eric Harris ao terceiro, que é bastante raro. Geralmente, os psicopatas não matam assim… Quer dizer, na maior parte das vezes, os psicopatas não matam de todo. Exemplos do segundo tipo seriam os casos de Cho [Seung-hui], autor do massacre da Universidade de Virginia Tech, ou de Adam Lanza, em Newton [localidade onde foi perpetrado o ataque à escola primária Sandy Hook], ou a pessoa que alvejou a congressista Gabby Giffords. Mas o mais frequente é estes tiroteios serem levados a cabo por pessoas muito, muito deprimidas, que se sentem desamparadas e desesperançadas e passam ao ataque. Quase todos estes tiroteios em massa acabam em suicídio. Quando veem os polícias a aproximar-se, matam-se.