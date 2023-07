Albano Jerónimo em “Vikings” ou Nuno Lopes na Netflix são feitos do Passaporte, programa de Patrícia Vasconcelos que desde 2016 tem levado atores portugueses a integrar produções internacionais. São dois casos de sucesso dos vários elencados no site sob esse mesmo desígnio. “Já não tenho de provar nada”, diz Vasconcelos ao final do primeiro dia da edição deste ano, que aconteceu entre 28 de junho e 2 de julho. “Já passei essa fase”. A fase em que tinha de chatear os colegas diretores de casting para não se ficassem por Espanha e viessem a Portugal desbravar terreno e descobrir talento. A fase em que tinha de recorrer a casos excepcionais para sublinhar a qualidade dos atores portugueses.

Com Alba Baptista e Daniela Melchior a conquistar Hollywood e, no streaming, o fenómeno “Rabo de Peixe” a criar lastro, a permeabilidade das fronteiras no mercado audiovisual tem-se tornado cada vez mais evidente – ao que não é alheia a explosão da utilização de self-tapes (interpretações gravadas pelos atores em vídeo) pós-pandemia. Pode isso pôr em questão a pertinência de um evento como este? À oitava edição, a fundadora do Passaporte não crê. “Como é que tanto talento fica confinado num país? Não pode”, repete.

Este ano, o programa organizado em parceria com a Academia Portuguesa de Cinema selecionou 16 atores: Ana Sofia Martins, Ângelo Rodrigues, Bárbara Branco, Beatriz Godinho, Carlota Crespo, David Medeiros, Ema Sofia Fonseca, Filipe Cates, Joana Santos, José Condessa, Leonor Vasconcelos, Mariana Cardoso, Nuno Nolasco, Raquel Rocha Vieira, Rui Maria Pêgo e Virgílio Castelo. Dos 202 candidatos, apenas estes puderam conhecer os diretores de casting convidados, alguns repetentes, como a norte-americana Cindy Tolan, responsável pelo casting último filme de Steven Spielberg, “The Fabelmans”(2022), outros presentes pela primeira vez, como Kate Rhodes James, diretora de casting inglesa que tem no currículo a última obra de Ridley Scott, “Casa Gucci”(2021).

