"É a arma mais barata que o homem conhece." A violação está a ser usada como arma de guerra na Ucrânia?

“A diferença entre violações que acontecem no caos da guerra, devido ao colapso da lei e da ordem, e a violação usada como arma de guerra é que, neste caso, é algo sistemático, em que é dito às pessoas para violar mulheres, e por vezes homens”, diz Christina Lamb ao Observador. Trata-se de uma “estratégia deliberada”, explica a jornalista do The Times, que pode ter vários objetivos: motivos religiosos, eliminar um determinado grupo de pessoas considerada “da etnicidade errada”, entre outros.

“É, acima de tudo, uma forma de humilhar o inimigo e expulsá-lo de um local. Violar mulheres e meninas é, infelizmente, uma maneira muito eficaz de ocupar território e obrigar as pessoas a saírem.”

Christina Lamb dá alguns exemplos: as violações nas guerras na Bósnia, em que os sérvios tinham como principal alvo as mulheres bósnias muçulmanas, e no Ruanda, em que os homens hutu atacavam as mulheres tutsi, e os casos das mulheres yazidis, vítimas dos combatentes do Estado Islâmico, e das jovens raptadas pelos combatentes do Boko Haram, na Nigéria.

“A estratégia de limpeza étnica no conflito na Bósnia foi que as violações e os homicídios iriam obrigar as pessoas a abandonarem uma zona. Depois, a palavra espalhar-se-ia e as pessoas saíram antecipadamente dos locais, não sendo preciso retirá-los à força”, afirma ao Observador Tom Mockaitis, professor de História na Universidade de DePaul, em Chicago (Estados Unidos).

Já Margeret MacMillan, professora de História na Universidade de Toronto e professora emérita de História Internacional da Universidade de Oxford, fala também num “esforço muito consciente” em usar a violação como forma de “desmoralizar”, “destruir a coesão comunitária” e tentar destruir o inimigo “enquanto comunidade”.

“A violação é algo que, infelizmente, faz parte da guerra, mas acho que aquilo a que estamos a assistir no século XXI é a violação a ser usada muito conscientemente como arma de guerra. Isto não são apenas soldados fora de controlo, é algo que, em muitos casos, os comandantes os encorajam a fazer”, explica a canadiana ao Observador.