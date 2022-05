Homens e rapazes terão sido violados pelas tropas russas na Ucrânia, acusa ONU

As forças russas terão violado homens e rapazes na Ucrânia, acusou Pramila Patten, a representante especial das Nações Unidas (ONU) sobre Violência Sexual em Conflitos. “Eu recebi relatórios, que ainda não foram verificados, sobre casos de violência sexual contra homens e meninos na Ucrânia”, confirmou esta terça-feira à margem de uma conferência de imprensa em Kiev, capital do país invadido.

Pramila Patten reconheceu que para as vítimas de violação do sexo masculino pode ser particularmente desafiador fazer a denúncia da situação pela qual passaram.

É difícil para as mulheres e meninas denunciarem [os crimes de violação sexual] por causa do preconceito, entre outras razões, mas muitas vezes é ainda mais difícil para os homens e meninos relatar [o que aconteceu]…temos de criar um espaço seguro para que todas as vítimas reportem casos de violência sexual”, citada pelo The Guardian.