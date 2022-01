Entre uma série e os livros que a inspiraram: o que se passa na cabeça (e na história) deste psicopata?

Acredita-se, porque o narrador o diz, que Joe nunca sentiu um amor assim. E é possível, pela insistência, acreditar nessa verdade, e usá-la para justificar todos os eventos retorcidos – a perseguição, a invasão de privacidade, as tentativas de afastar Beck das amigas, as mortes. Em situações em que outras personagens violam a privacidade de Beck, Joe indigna-se. No caso dele, tudo é justificado, e ele mesmo cria uma aura de herói romântico que cumpre a sua missão, independentemente de. Até esta parte, a narrativa é coesa, a personagem é plausível. Em contraposição com o Joe da série, estrelada por Penn Badgley, o Joe dos romances é mais ácido, mais misógino e muito mais sexual, o que não surpreende, visto que as adaptações para formatos audiovisuais têm sempre tendência para suavizar estes aspectos. Assim sendo, a multidão de fãs da série terá mais Joe no Joe dos livros.

O sucesso do livro/da série terá estimulado mais história. Quando Kepnes entra no segundo romance, já começa a entender-se que encontrou uma fórmula para agarrar leitores e a pôs a render. Se, por um lado, o público queria saber o que teria sido a vida de Joe depois de este ter assassinado Beck (um destino recorrente das mulheres “amadas” tão completamente), por outro, percebe-se, ao ler os livros, que a fórmula ficara gasta no primeiro. É que, num romance, ao contrário de uma série, importa mais o impacto do que a permanência. A um livro, em geral, basta a estopada. Uma série dura e acompanha, e é fácil ver que a história de Joe se alongou porque o sucesso lhe ditou o epíteto de entretenimento. E, realmente, enquanto entretenimento, a escrita de Kepnes funciona: nada limpa tanto a cabeça como ser outra cabeça. E não é que não se leia o segundo volume com agrado. Pelo contrário: já que a personagem forçara o leitor à empatia no primeiro livro, é natural que se queira passar mais tempo na cabeça de Joe, e conhecer o que será a vida depois de o mais importante já ter acontecido.