Esta realidade não é virtual: além da música, o Sónar é um festival que quer ver o futuro da arte

Um piscar de olhos e está dado o sinal do pintor Francisco Vidal para a equipa responsável pelo Festival Sónar em Lisboa: tudo está a correr bem. Afinal, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, tinha acabado de pedir ao seu staff para que ficasse com o número do artista português de 38 anos. A sua instalação “Casulo — Still Free” foi uma das escolhidas para apresentar na conferência de imprensa, que juntou jornalistas internacionais, políticos, artistas, figuras públicas e outras menos públicas no Hub Criativo do Beato. Um piscar de olhos que diz que a tal Nova Lisboa quer, de uma vez por todas, fazer parte do jogo.

Num dos andares, com construção inacabada, a pequena entourage presente, mais vestida de gala do que de festival, é convidada a colocar uns óculos de realidade virtual para entrar no Casulo de Vidal, que faz parte do Sonar +D, a parte diurna deste festival com conferências, instalações e experiências imersivas durante os próximos três dias. Uma viagem de quatro minutos, feita em colaboração com Beat Laden e Xullaji, programado por André Louro, com cenografia de Mica Costa e fotografia de Nhadimnelo. É pintada a preto e branco, com palavras fortes, cirúrgicas, brutas, sobre a gentrificação da cidade que apontam o dedo à revolução turística dos últimos anos que tanto subiu as rendas, trocou padarias por hotéis, como permitiu um catapultar da cena cultural lisboeta tão forte que abriu portas a um Sónar catalão em solo português — ou a um “safari por Lisboa”, como estranhamente apelidou no início um dos fundadores e ex-secretário de Estado, João Meneses.