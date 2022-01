Euro faz 20 anos. "Toda a gente queria agarrar euros"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda faltavam uns minutos para a meia-noite quando no quartel-general da SIBS caiu a primeira transação em euros. O calendário ainda não tinha virado para o dia 1 de janeiro de 2002. Pelo menos em Portugal. Em França, de onde tinha sido originada a transação com um cartão de débito emitido por um banco nacional, já os relógios estavam a apontar para um novo dia.

Uma operação que ficou na memória de Valentim Oliveira, diretor de Segurança Corporativa da SIBS, porque aconteceu de forma isolada e naquele dia em que se comemorou a passagem de ano a trabalhar — o que, aliás, não foi inédito, poucos anos antes, na passagem de 1999 para 2000 o medo do que acabou designado de bug do ano 2000 tinha deixado muita gente expectante e de plantão.

Mas na viragem de 2001 para 2002, a expectativa era outra. E por isso essa transação com origem em França deixou os muitos trabalhadores da SIBS pregados ao ecrã. Virada a hora até na empresa que gere a rede de multibancos houve corrida aos terminais aí instalados. “Toda a gente queria agarrar euros”, recorda Valetim Oliveira ao Observador.

O trabalho de adaptação tinha começado uns anos antes.

Uma fixação que beneficiou Portugal

Em 1998 a União Europeia decidiu ter uma moeda comum. Designou-a euro e no início de 1999 é conhecida a taxa de conversão entre as várias moedas. Portugal teve a sorte, nas palavras de Guilherme d’Oliveira Martins, ministro das Finanças há 20 anos quando o euro começou a circular fisicamente, de ficar com uma taxa de conversão de fácil cálculo. 1 euro foi fixado em 200,482 escudos.

“A primeira dificuldade que se podia colocar tinha a ver com a fixação dos valores de conversar e saber se isso teria um efeito inflacionista”, relembra ao Observador Guilherme d’Oliveira Martins, acreditando que o valor que acabou escolhido “em bom rigor resolveu parcialmente a questão”. As contas não eram complicadas: 5 euros eram 1000 escudos ou 1 conto; 1 euro eram 200 escudos e 2 euros 400 escudos. 50 cêntimos eram 100 escudos, arredondando.

Havia, ainda assim, uma preocupação de esses arredondamentos fazerem disparar a inflação. “Os arredondamentos pareciam indiciar um aumento da inflação”, tendo sido “posto em prática um sistema de controlo de preços para evitar, relativamente a um cabaz de compra definido, uma evolução inflacionista que fosse superior à média esperada de cerca de 2%” e “não houve grande descontrolo”, acrescenta o ex-ministro das Finanças.

Portugal ficou com uma taxa de inflação em 2002 de menos de 4%. Mas Guilherme d’Oliveira Martins é o primeiro a recordar que embora não tivesse havido grande descontrolo, houve uma contradição aparente. O cidadão comum teve a perceção de que os preços tinham disparado. Segundo conta o Expresso, o café em alguns pastelarias passou de 50 escudos (25 cêntimos de euros) para 50 cêntimos de euros de um dia para o outro. Uns arredondamentos terão compensado outros.

E terá também sido para não pressionar a inflação que Portugal se bateu pela existência de moedas de um e dois cêntimos, cuja retirada tem sido falada. Mas Pedro Marques, diretor do departamento de emissão e tesouraria do Banco de Portugal, “rouba” as palavras a Mário Centeno, governador do banco central, que à Sábado considerou que a eventual retirada dessas moedas “tem um impacto muito pequeno e transitório na inflação, no nosso dia a dia”. Mas essa será uma decisão da Comissão Europeia. Certo é que, neste momento, há cerca de 140 mil milhões de moedas de euro em circulação e metade são moedas de 1 e de 2 cêntimos. Os custos de produção destas moedas, realça Pedro Marques, é maior do que o seu valor facial, além de que bancos e retalhistas “incorrem em custos consideráveis com o seu manuseamento e embalamento. O público em geral também não lhes dá valor”.

Num Eurobarómetro realizado pela Comissão Europeia, divulgado em dezembro, enquanto na Zona Euro 65% dos inquiridos mostraram-se a favor do fim destas moedas, o apoio à medida em Portugal desceu para 55%. Portugal foi mesmo dos países com a mais baixa taxa de apoio à retirada destas moedas. Num inquérito em que, no entanto, os portugueses se revelaram mais favoráveis à moeda única que a média da Zona. 72% dos portugueses dizem que ter euro é bom para o país, enquanto essa percentagem desce aos 69% na média do bloco. Percentagens que sobem quando se questiona se o euro é bom para a União Europeia: 82% e 78% respetivamente.

O euro chegou em 2002, fisicamente, carregado de moedas de 1 e 2 cêntimos, mas também de 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros. Já as notas surgiram com valor facial de 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euros.

A produção começou em 2000.

Portugal não requisitou notas de 500 euros e já destruiu muitas

Para que as notas e moedas entrassem em circulação a 1 de janeiro de 2002 os bancos e retalhistas começaram a receber euros semanas antes. Até ao dia D foram distribuídas pelo Banco de Portugal pelo sistema bancário 1.837 milhões de euros em notas e 182 milhões em moedas, num total de 2.019 milhões para abastecer ATM, rede de balcões, retalhistas e público.

“Entregámos aos bancos sem qualquer contrapartida e sem debitar o valor que estávamos a entregar”, lembra Pedro Marques, explicando que os euros foram debitados aos bancos em janeiro em três tranches. As moedas começaram a ser entregues aos bancos em setembro de 2001 e as notas em outubro. Em dezembro foram os bancos que ficaram autorizados a começar a colocar junto de retalhistas e a 17 de dezembro começaram a ser cedidos mini kits ao público.

Mas toda a logística não era fácil e a segurança tinha de estar em primeiro lugar. Guilherme d’Oliveira Martins recorda-se mesmo de os transportes de valores serem sigilosos. “Teve de ser completamente secreto e reunido de grande segurança” e assegura: “nem nós no Ministério sabíamos as horas e os dias em que as transferências iam ser feitas”. Portugal não requisitou todas as notas a que tinha direito, assegura o ex-ministro, argumentando que a digitalização no país a isso também ajudou.