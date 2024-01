em atualização

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas num ataque com uma “substância corrosiva”, em Clapham, no sul de Londres, no Reino Unido, ao início da noite desta quarta-feira.

Tudo terá acontecido depois de uma colisão de automóveis, que levou um homem a agredir os ocupantes de um carro e a atirar ácido, partilhou Marina Ahmad, membro da Assembleia de Londres, no X (antigo Twitter). Embora sem garantias, especula-se que os membros do carro fossem uma mãe e os dois filhos.

There has been a traffic collision with a man assaulting occupants in a car and throwing acid. Victims include children.

7.25pm

Lessar Avenue, Clapham Common South Side, SW4

If you have any information, please contact Crimestoppers

0800 555 111, completely anonymously.

— Marina Ahmad AM (@LabourMarina) January 31, 2024