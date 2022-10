A foto foi publicada pouco antes de embarcar num voo saído de Las Vegas com destino final em Portugal. Com a folha do casting na boca, Rui Paixão, 19 anos, acabado de sair do ensino secundário, anunciava desta forma ter sido selecionado para o novo projeto do Cirque du Soleil. O rapaz de Santa Maria da Feira, que se identifica como “palhaço contemporâneo”, simples desconhecido habituado a passar o chapéu em espetáculos de rua, percebeu então que a sua vida tinha mudado num lapso de 12 horas: nas chegadas do aeroporto de Lisboa, vários jornalistas aguardavam o primeiro português contratado pela companhia de entretenimento internacional.

Muitas coisas mudaram desde esse ano de 2017 em que foi selecionado entre 300 candidatos para apenas quatro lugares. O espetáculo estreou-se na China dois anos depois, esteve em cena durante mais de seis meses, até que a pandemia o obrigou a fazer o primeiro confinamento do mundo no país onde o vírus nasceu. Agora, Rui Paixão é o protagonista de um novo filme, cuja estreia está marcada para este domingo, 2 de outubro, pelas 17h, no Cinema Charlot, em Setúbal, seguido de conversa com os responsáveis da Dona Edite Produções, o próprio Rui Paixão e performers que participam no documentário/ficção (com moderação de Patrícia Portela). “Fato Macaco” é uma longa metragem rodada no Bairro dos Pescadores e no Bairro do Grito.

Desafiando a lógica e o diálogo que vulgarmente se estabelece no teatro, ao longo do filme podemos ver o protagonista perante situações do dia-a-dia, interagindo em silêncio com os moradores, criando momentos tão desconcertantes quanto simples, pela aparente normalidade com que estes encaram alguém escondido numa máscara monstruosa. “A câmara começava a rodar no momento em que punha a mascote na cabeça. A partir daí valia tudo”, conta Rui Paixão ao Observador, que durante dez dias, juntamente com a equipa de filmagens, foi-se aproximando das gentes do bairro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.