O antigo vice-presidente da Assembleia da República, Fernando Negrão, diz que Augusto Santos Silva “não tem legitimidade política” para proibir partidos de seguir em viagens oficiais, como fez com o Chega. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, o presidente da mais importante das Comissões da AR (a de Direitos, Liberdades e Garantias) diz que o ralhete do presidente da AR teve “excesso de vigor”, pois tinha a obrigação de “ser alguém que modere” e não contribuir para um ambiente crispação.

Fernando Negrão considera que existe “interesse político da parte dos contendores no sentido de poderem tirar aproveitamento político desta situação”, sugerindo que o Chega quer retirar benefícios eleitorais deste combate e Santos Silva também quer promover uma eventual candidatura a Belém.

Fernando Negrão desvaloriza o vídeo em que as três principais figuras da Nação são apanhados a conversar, dizendo que os políticos são também “cidadãos comuns” que estavam a relaxar, mas discorda que o vídeo tenha sido apagado e deixa um aviso para as medidas que possam estar a ser preparadas para deixar proibições por escrito: “Temos de ter muito cuidado com o nosso lado autoritário”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.