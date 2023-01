O julgamento do Football Leaks está a chegar ao fim. Rui Pinto, acusado de 89 crimes de acesso indevido, acesso ilegítimo, violação de correspondência e tentativa de extorsão, e Aníbal Pinto, antigo advogado do alegado pirata informático e acusado do crime de tentativa de extorsão, conhecem as respetivas sentenças a 28 de abril. Esta segunda-feira marcou o fim das alegações finais, fase em que a defesa, o Ministério Público e os representantes dos assistentes se pronunciaram sobre o que foi conseguido durante os mais de dois anos de julgamento.

Tal como aconteceu nas primeiras três sessões de alegações finais, Rui Pinto e Aníbal Pinto sentaram-se, a poucas cadeiras de distância, à frente do coletivo de juízes, presidido pela juíza Margarida Alves, e, uma vez que esta foi a última sessão, foi dada a palavra aos dois arguidos. Aníbal Pinto voltou a dizer que nunca agiu por dinheiro e Rui Pinto, alegando que “as questões estão mais do que esclarecidas”, fez apenas referência ao que foi dito por vários advogados dos assistentes, sobre o seu arrependimento.

Foi dado a entender que não demonstrei um arrependimento sincero. Estão equivocados, se consideram que não existe um arrependimento sincero. Tenho mesmo a vida de pernas para o ar. Não vou dizer que tenho a vida destruída, porque estou livre, mas tenho noção que tive comportamentos errados, que nada justifica violar caixas de correio de advogados. Todos os advogados têm direito ao segredo profissional.”

O último dia de alegações finais deveria ter contado com a presença de William Bourdon, advogado francês que também representa Rui Pinto, mas este esteve em Portugal há duas semanas — dia para o qual estava marcado o final das alegações finais (um pedido da defesa de Aníbal Pinto obrigou a suspender essa sessão). Nesse dia, a 6 de janeiro, João Azevedo, advogado de Aníbal Pinto, pediu para falar, mudando os planos, pelo menos a curto-prazo.

